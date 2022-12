Ocho sedes diplomáticas ucranianas en Europa recibieron paquetes ensangrentados con ojos de animales

La embajada de Ucrania en Países Bajos

Varias embajadas ucranianas en el extranjero recibieron “paquetes ensangrentados” con ojos de animales, denunció este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, tras el envío de una serie de cartas bomba a distintos lugares en España, entre ellos la embajada de Ucrania en Madrid.

Los paquetes, empapados en un líquido de color y olor característicos, fueron enviados a las embajadas de Kiev en Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia e Italia, a los consulados generales en Nápoles y Cracovia; y al consulado en Brno, escribió el portavoz Oleg Nikolenko en Facebook.

“Estamos estudiando el significado de este mensaje”, escribió Nikolenko en una publicación en Facebook, añadiendo que el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha ordenado que todas las embajadas y consulados afectados refuercen sus medidas de seguridad.

Esta semana se han enviado seis cartas bomba a objetivos en España, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la embajada de Estados Unidos en Madrid, lo que ha llevado a España a reforzar la seguridad.

La embajada de Ucrania en Hungría

Nikolenko dijo que la entrada al piso del embajador en el Vaticano había sido objeto de vandalismo. Una fuente de la embajada en Roma dijo que se dejaron heces humanas frente a la puerta.

Nikolenko también dijo que la embajada en Kazajistán había recibido una amenaza de bomba, que posteriormente no se confirmó.

La embajada en Estados Unidos recibió una carta con un artículo que criticaba a Ucrania, dijo. La carta, como la mayoría de las demás, procedía de un país europeo, acotó, sin dar detalles.

Agentes de polícia frente a la embajada de Ucrania en Madrid, España, luego de la aparición de un sobre explosivo (REUTERS/Juan Medina)

Una explosión en la embajada ucraniana en Madrid

El pasado miércoles, la policía española indicó que investiga reportes de una pequeña explosión en la embajada ucraniana en Madrid, informó el Ministerio del Interior.

En una nota de prensa, el ministerio dijo que se le informó a la policía que un empleado de la embajada resultó levemente herido cuando manejaba una carta.

El vocero del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleh Nikolenko, declaró que la embajada en Madrid recibió un sobre por correo. “Durante una revisión, el sobre estalló en manos del gerente de la embajada”, declaró Nikolenko a The Associated Press. “El gerente sufrió heridas leves, fue hospitalizado y está recibiendo la atención médica requerida. Su vida no corre peligro”, agregó.

Los demás empleados de la embajada están ilesos.

El Ministerio de Exteriores de España indicó que el embajador ucraniano en España, Serhii Pohoreltsev, le dijo al ministro de exteriores José Manuel Albares en conversación telefónica que se trató de un sobre dirigido a él pero que fue abierto por un empleado de la misión diplomática.

El ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ordenó inmediatamente reforzar la seguridad en todas las embajadas del país. También, le pidió a su par español tomar medidas urgentes para investigar el ataque.

“Quien sea que esté detrás de esta explosión, no logrará asustar a los diplomáticos ucranianos ni a frenar sus esfuerzos diarios por fortalecer a Ucrania y contrarrestar la agresión rusa”, destacó Nikolenko.

(Con información de Reuters y AP)

