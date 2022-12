Madrid es el nuevo destino para vivir e invertir de los latinoamericanos más ricos y se disparan los precios

Madrid gana terreno y se convierte en la nueva Miami europea (Sylvain SONNET)

Al caminar por las calles de Madrid ya no se escucha únicamente el particular acento español. Ahora, es muy común oír tonadas mexicanas, venezolanas y peruanas, entre otras.

La capital española, una de las ciudades más vibrantes del mundo, ha ido cobrando importancia en los últimos años hasta ser considerada, hoy en día, la nueva Miami europea. Los delicados contextos sociales y políticos que se viven en Perú -con Pedro Castillo-, Venezuela -con Nicolás Maduro- y México -con Manuel López Obrador- han empujado a la migración de muchos ciudadanos de la élite que buscan radicarse en un lugar con mayor estabilidad -en todos los sentidos-.

Al presente, Madrid concentra el 70% de toda la inversión de estos altos grupos que llegan al país, una puerta de entrada a Europa para sus empresas. Así, América Latina ya se ha convertido en el cuarto mayor inversor de España.

De esta manera, considerando las potencias de todo el mundo, España es el segundo destino de inversión latinoamérica, sólo detrás de Estados Unidos. En la última década se han alcanzado inversiones directas por casi 33 mil millones de euros, lo que da cuenta de un aumento del 99% entre 2010 y 2020. En tanto, remontándose a 1993 con el inicio de la serie, la cifra sube hasta los 65.618 millones.

La migración desde América se vio intensificada a partir de la pandemia del coronavirus que, evidentemente, desató una ola de crisis en todo el mundo, que fueron mejor sobrellevadas en el continente europeo. En el primer semestre de 2022 la inversión hispanoamericana en España fue de 626 millones de euros, un 179% más que en el mismo período de 2021.

Entre quienes eligen este país como nueva residencia destacan los mexicanos, principales inversores por estos días. Según datos de la Embajada en España, “el stock de inversión alcanzó los 38.000 millones de dólares siendo su principal socio lationamericano, con 500 empresas y más de 50.000 empleos generados”. A su vez, durante 2021 fueron más de 18.000 los mexicanos que solicitaron la nacionalidad.

Madrid concentra el 70% de toda la inversión de estos altos grupos que llegan al país

Ahora bien, ¿qué es lo que hace a Madrid tan atractiva para los empresarios latinoamericanos? La capital española destaca por una serie de cuestiones que han impulsado la llegada de acaudalados venezolanos, mexicanos, colombianos y peruanos.

En primer lugar, la ciudad ofrece una estabilidad -tanto social como política y económica- mayor a la que se encuentra en sus países de orígen donde desde 2000 se dan las transferencias de negocio y dinero hacia el exterior.

A su vez, estas élites valoran la seguridad personal y jurídica, la fiscalidad favorable y la calidad de vida, oficio y oferta gastronómica y cultural. Además, tanto para una ajetreada agenda de negocios o para viajes por vacaciones, el clima amable y la posibilidad de tomar vuelos directos hacia las principales capitales del mundo facilitan la dinámica.

El idioma y los lazos históricos y culturales también tiene un rol importante en la decisión.

Por otro lado, España ofrece con relativa facilidad las residencias, por lo que en 2020 se concedieron 32 Golden Visa a inversores latinos y en 2021 el número ascendió a 41, según informó el Ministerio de Exteriores.

Para acceder a un permiso de residencia el país exige cumplir con uno de estos tres requisitos: contar con una inversión inmobiliaria por más de 500.000 de euros, comprar deuda pública española por más de dos millones o adquirir acciones de empresas nacionales por más de un millón.

Otra de las cuestiones son los precios, que -a pesar de las alzas que se registraron- resultan más asequibles que en Miami. A la hora de mudar su vida a Madrid, estos altos grupos sociales han elegido el barrio de Salamanca -el más caro de la ciudad- para residir. Más de 2.000 venezolanos y 1.100 colombianos ya habitan principalmente en el área de Goya.

La suba de precios y la gentrificación son la otra cara de la migración de estos empresarios (Getty Images)

Sin embargo, la otra cara de esta moneda da cuenta de un proceso de gentrificación que se ha registrado principalmente en esta zona y un encarecimiento de las casas y los departamentos. Por ejemplo, el precio en este barrio aumentó un 100% desde el 2013, por lo que el metro cuadrado de una vivienda saltó de los 6.000 a los 12.000 euros. A su vez, Luis Valdés, director de Residencial en Colliers International explicó que “cuanto más cerca de la plaza de la Independencia, más caro”.

A su vez, la falta de edificios disponibles para ser comprados y reformados en este área y los altos precios a los que se consiguen afectan también el ritmo de salida de los nuevos proyectos ya que, a fin de lograr la rentabilidad de una operación, el precio del metro cuadrado no puede ser tan elevado ya que, si no, no se consigue un retorno de ganancia a la hora de revender.

Mar Espinar, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, denunció que “atraer inversión extranjera está bien” pero que “el problema es gobernar pensando en esa inversión privada y convertir Madrid en un parque de atracciones, olvidándose del resto de los barrios”.

Los nuevos residentes de Salamanca están decididos a apostar a lo grande por lo que rara vez buscan un lugar para rentar. Por el contrario, beneficiados por la devaluación del Euro frente al Dólar, se lanzan a la compra de propiedades. En definitiva, con esta depreciación, los latinos tienen un 20% más de poder adquisitivo.

Las propiedades que más solicitan están en edificios clásicos de los siglos XIX y XX reacondicionados, con escaleras y fachadas protegidas, y balcones desde los que se aprecien las calles españolas. En su interior, los baños en suite y las cocinas integradas -al estilo americano- son un infaltable y, preferentemente, deberían contar con al menos tres habitaciones con terraza.

Las propiedades que más solicitan están en edificios clásicos de los siglos XIX y XX reacondicionados con todos los lujos propios de Miami (Getty Images)

A tono con Miami, no hay lujo sin amenities; piscinas climatizadas, spa, gimnasio, baño turco, sala de masajes y de belleza son muy comunes también.

Estas propiedades se encuentran no sólo en Salamanca sino que, muchos latinoamericanos han optado por otros barrios como Chamberí, Chamartín o Centro, donde los precios son más accesibles. Otros de los elegidos son también la parte alta de Salamanca y el Retiro.

Con el mismo nivel que al sur de la Florida, la alta calidad de vida en Madrid -a un precio costebale- fue una de las cuestiones más consideradas durante los cuatro años de gobierno de Donald Trump, cuando la situación para los latinos en Estados Unidos era cada vez más incómoda y tuvieron que buscar un nuevo destino en el mapa.

Las oleadas migratorias, sin embargo, no han generado únicamente grandes desembolsos de dinero sino que han fomentado el crecimiento de muchas otras áreas. Entre ellas, destaca el sector educativo, el cual España ha puesto como una de sus prioridades.

En la escuela madrileña ESIC Business & Marketing, en lo que va del año ya ha aumentado un 23% la cantidad de matriculados procedentes de latinoamérica. Es por ello que Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, explicó que la educación es la nueva diplomacia. “En España formamos a las élites empresariales latinoamericanas en las escuelas de negocios privadas. Muchos de estos líderes se quedarán. Nos quedaremos con el mejor talento. Y los que vuelvan a sus países se llevarán la impronta del nuestro”, continuó.

Este escenario no es una novedad. Tradicionalmente las universidades en España han sido uno de los destinos más elegidos por los hispanoamericanos. Pero, con el desembarco de tales inversiones, los matriculados pasaron de los cerca de 40 mil en el curso 2015-2016 a más de 66 mil en el período 2020-2021.

Las oleadas migratorias han fomentado el crecimiento del sector educativo, el cual España ha puesto como una de sus prioridades ahora (EFE)

Inclusive, si antes se priorizaban los estudios de máster y posgrados, ahora las carreras de grado también son altamente elegidas. Los egresados latinoamericanos han subido un 82,5% en el último lustro y casi una cuarta parte de ellos se graduaron en centros madrileños.

Todas estas gestiones requieren, indudablemente, del apoyo de una entidad global que brinde servicio de banca en los diferentes países en los que se tenga residencia.

Buscando una mayor seguridad jurídica para su patrimonio, los migrantes analizan las opciones para ubicar su dinero. No obstante, sorprende que, en su mayoría, opten por expertos que conozcan las especificidades jurídicas y fiscales del país en el que desembarcan, por lo que tienden a contratar un banco privado local.

Esta relación, a su vez, puede mutar, como explica Diego Elejabeitia, director de desarrollo de negocio de A&G: “Nos gusta tener una relación de socios con nuestros clientes. Al principio nos ven como un asesor financiero y fiscal pero es habitual que, poco a poco, nos empiecen a pedir servicios inmobiliarios o, incluso, de banca de inversión porque quieren nuestro consejo a la hora de valorar la adquisición de posibles empresas”.

Las sofisticadas propuestas, con ingredientes elegidos especialmente, gran detalle a la presentación y excelente servicio permiten a los nuevos residentes sentirse a gusto en su nueva casa (REUTERS)

La gastronomía y la hotelería son otros de los negocios beneficiados por la llegada de estos grupos de élite a Madrid. La apertura de restaurantes con prestigiosos chefs y estrellas Michelin dan cuenta de la potencia gastronómica de esta capital, donde las aperturas de estos locales de lujo parece no tener fin.

Sus sofisticadas propuestas, con ingredientes elegidos especialmente, gran detalle a la presentación y excelente servicio permiten a los nuevos residentes sentirse a gusto en su nueva casa.

Esta retroalimentación de la economía local ha fomentado el ocio de calidad y ha permitido concentrar en 2,3 kilómetros imperios hoteleros.

Aunque difícilmente esta realidad llegue a su fin, sin quedar ajena al contexto mundial -azotado por múltiples crisis económicas- algunos han señalado que “los costes se están comiendo la rentabilidad” y los precios se han disparado.

A la vez, otros expertos están expectantes a ver si se dará una disminución de la llegada de ricos latinoamericanos debido al impuesto a las fortunas -denominado ‘de solidaridad’- que impulsa el Gobierno para financiar los gastos derivados de la guerra en Ucrania y que podría convertirse en una barrera.

Seguir leyendo: