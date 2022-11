El alcalde de Kiev dijo que no descarta evacuar parcialmente la ciudad si se produce “el peor escenario” ante los ataques rusos

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en una visita a las fuerzas de defensa territoriales (Reuters)

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo este lunes que las autoridades “no descartan el peor escenario” a causa de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y ha apuntado que podría haber una evacuación “parcial” de la ciudad si persisten los cortes de luz y agua.

“No descarto el peor escenario. No habrá una evacuación total, quizá una parcial, pero no sería llamada evacuación. Sería una reubicación temporal de ciertos grupos de gente hacia los suburbios y lugares donde haya servicios disponibles”, declaró en una entrevista concedida a RBK-Ukraine.

Así, instó a los residentes de la capital a que “consideren diferentes escenarios y estén preparados”, debido a que “según información del Ejército, el enemigo planea llevar a cabo ataques insidiosos contra la infraestructura del país para intimidar a los ucranianos con la oscuridad y el frío”.

“Sería un gran error si no nos preparáramos para diferentes escenarios. Si hace un año, en esta época, alguien hubiera empezado a decir lo que iba a pasar en el futuro, sobre asesinatos, guerra, violaciones y genocidio, no hubiera sido descrito como una persona cuerda. A día de hoy, es la terrible y dura realidad”, argumentó.

Por ello, Klitschko pidió a la población que se abastezca de agua potable, comida, ropa de invierno, teléfonos cargados y ordenadores, así como descargar mapas que puedan ser utilizados sin conexión en caso de que sea necesario abandonar la ciudad, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Residentes locales hacen fila para rellenar botellas con agua en Kiev (Reuters)

Nuevos ataques

Los responsables ucranianos afirmaron este lunes que prevén una nueva ola de bombardeos por parte de Rusia esta semana, tras los ataques precedentes contra infraestructuras críticas que provocaron cortes masivos de agua y electricidad, por ejemplo en la capital.

“Es muy probable que el inicio de la semana esté marcado por un ataque de este tipo”, declaró el lunes la portavoz del comando sur del ejército ucraniano, Natalia Gumeniuk, quien subrayó que un barco ruso portador de misiles apareció en el mar Negro.

Según la marina ucraniana, once barcos de guerra rusos, entre ellos ese portamisiles se encuentran actualmente en el mar Negro, frente a las costas de Ucrania, y hay otros en el mar de Azov y el Mediterráneo, con un total de 76 ojivas que pueden ser disparadas.

Evacuación tras un bombardeo ruso en la capital (Reuters)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió en un discurso difundido por video el domingo por la noche que “la semana que comienza puede ser igual de difícil que la pasada”, marcada por bombardeos rusos que causaron cortes masivos de luz y agua en momentos en que el país comienza a experimentar temperaturas invernales.

“Nuestras fuerzas se preparan. Todo el Estado se prepara. Elaboramos todos los escenarios, incluso con socios” occidentales, agregó Zelensky, que instó a sus conciudadanos a prestar atención a las alertas antiaéreas.

(Con información de Europa Press y AFP)

Seguir leyendo: