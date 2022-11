El silencio de Putin y la herencia de Stalin

Un retrato del jefe de estado ruso Vladimir Putin se ve en un centro de detención preliminar que los ucranianos dicen que fue utilizado por los miembros del servicio ruso para encarcelar y torturar a la gente antes de retirarse, Kherson, Ucrania este 15 de noviembre de 2022 (Reuters)

Cuando los altos mandos militares rusos anunciaron en una comparecencia televisada que retiraban las tropas de la ciudad clave de Kherson, en el sur de Ucrania, un hombre que faltaba en la sala era el presidente Vladimir Putin.

Mientras el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el general Sergei Surovikin, comandante en jefe de Rusia en Ucrania, recitaban con rigidez los motivos de la retirada ante las cámaras el 9 de noviembre, Putin estaba de visita en un hospital neurológico de Moscú, viendo cómo un médico realizaba una operación cerebral.

Más tarde, ese mismo día, Putin habló en otro acto, pero no mencionó la retirada de Kherson, posiblemente la más humillante de Rusia en Ucrania. En los días siguientes, no ha comentado públicamente el tema.

El silencio de Putin se produce mientras Rusia se enfrenta a crecientes reveses en casi nueve meses de lucha. El líder ruso parece haber delegado en otros la entrega de malas noticias, una táctica que utilizó durante la pandemia de coronavirus.

Kherson era la única capital regional que las fuerzas de Moscú habían tomado en Ucrania, cayendo en manos rusas en los primeros días de la invasión. Rusia ocupó durante meses la ciudad y la mayor parte de la región periférica, una puerta clave para la península de Crimea.

Vladímir Putin, acompañado por la jefa de la Agencia Federal Médico-Biológica, Veronika Skvortsova, visita el Centro Federal de Cerebro y Neurotecnologías de la Agencia Federal Médico-Biológica en Moscú, Rusia, el 9 de noviembre. El jefe del Kremlin prefirió dejar las malas noticias sobre Kherson en sus subalternos (Reuters)

Moscú se anexionó ilegalmente la región de Kherson, junto con otras tres provincias ucranianas, a principios de este año. En septiembre, Putin organizó personalmente una ceremonia llena de pompa en el Kremlin para formalizar los movimientos, proclamando que “las personas que viven en Luhansk y Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”.

Sin embargo, poco más de un mes después, las banderas tricolores de Rusia cayeron sobre los edificios del gobierno en Kherson, sustituidas por las banderas amarillas y azules de Ucrania.

Los militares rusos informaron de que habían completado la retirada de Kherson y sus alrededores hasta la orilla oriental del río Dniéper el 11 de noviembre. Desde entonces, Putin no ha mencionado la retirada en ninguna de sus apariciones públicas.

Putin “sigue viviendo en la vieja lógica: esto no es una guerra, es una operación especial, las principales decisiones las toma un pequeño círculo de ‘profesionales’, mientras que el presidente se mantiene a distancia”, escribió la analista política Tatyana Stanovaya en un comentario reciente.

Vladimir Putin se muestra junto a un avión militar mientras asiste a una exposición que conmemora el aniversario de un desfile histórico en 1941, cuando los soldados soviéticos marcharon hacia el frente durante la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja en el centro de Moscú, Rusia, este 8 de noviembre (Reuters)

Putin, que en su día se rumoreó que supervisaba personalmente la campaña militar en Ucrania y daba órdenes en el campo de batalla a los generales, parecía esta semana centrado en todo menos en la guerra.

Discutió los procedimientos de quiebra y los problemas de la industria automovilística con funcionarios del gobierno, habló con un gobernador siberiano sobre el impulso de las inversiones en su región, mantuvo llamadas telefónicas con varios líderes mundiales y se reunió con el nuevo presidente de la Academia de Ciencias de Rusia.

El martes, Putin presidió una reunión por vídeo sobre los monumentos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el día en que se esperaba que hablara en la cumbre del Grupo de los 20 en Indonesia, pero no sólo decidió no asistir, sino que ni siquiera se unió a ella por videoconferencia ni envió un discurso pregrabado.

La reunión en memoria de la Segunda Guerra Mundial fue la única de los últimos días en la que se mencionaron algunas ciudades ucranianas, pero no Kherson. Tras la reunión, Putin firmó los decretos que conceden a las ciudades ocupadas de Melitopol y Mariupol el título de Ciudad de la Gloria Militar, mientras que Luhansk fue honrada como Ciudad del Mérito Laboral.

El analista político independiente Dmitry Oreshkin atribuyó el silencio de Putin al hecho de que ha construido un sistema político similar al de la Unión Soviética, en el que un líder -o “vozhd” en ruso, término utilizado para describir a Josef Stalin- es por definición incapaz de cometer errores.

Vladímir Putin visita un centro de transporte en construcción en el complejo de Zavidovo, en la región de Tver, Rusia este 7 de noviembre de 2022 (Reuters)

“Putin y el sistema de Putin... está construido de manera que todas las derrotas se achacan a otra persona: enemigos, traidores, una puñalada por la espalda, rusofobia global... cualquier cosa, en realidad”, dijo Oreshkin. “Así que si perdió en algún sitio, primero, es falso, y segundo... no fue él”.

Algunos de los partidarios de Putin cuestionaron un distanciamiento tan obvio de lo que incluso los círculos pro-Kremlin consideraban un desarrollo crítico de la guerra.

Que Putin mantuviera llamadas telefónicas con los líderes de Armenia y la República Centroafricana en el momento de la retirada de Kherson era más preocupante que “la propia tragedia de Kherson”, dijo el analista político pro-Kremlin Sergei Markov en un post en Facebook.

“Al principio, ni siquiera creía la noticia, así de increíble era”, dijo Markov, describiendo el comportamiento de Putin como una “demostración de una retirada total”.

Otros trataron de dar un giro positivo a la retirada e involucrar a Putin en ella. El presentador de televisión pro-Kremlin, Dmitry Kiselev, en su programa de noticias estrella del domingo por la noche, dijo que la lógica detrás de la retirada de Kherson era “salvar a la gente”.

Según Kiselev, que habló delante de una gran foto de Putin con aspecto preocupado y un pie de foto que decía “Para salvar a la gente”, era la misma lógica que utiliza el presidente: “salvar a la gente, y en circunstancias específicas, a todas las personas”.

Así es como algunos rusos de a pie también pueden ver la retirada, dicen los analistas.

“Dado el creciente número de personas que desean conversaciones de paz, incluso entre los partidarios de Putin, cualquier maniobra de este tipo es tomada con calma o incluso como una señal de un posible aleccionamiento - ahorro de mano de obra, la posibilidad de la paz”, dijo Andrei Kolesnikov, un miembro de la Fundación Carnegie.

Para los halcones de Rusia - partidarios vocales del Kremlin que han estado pidiendo medidas drásticas en el campo de batalla y no estaban emocionados por la retirada de Kherson - hay bombardeos regulares de misiles en la red eléctrica de Ucrania, dijo el analista Oreshkin.

Moscú lanzó uno el martes. Con un centenar de misiles y drones disparados contra objetivos en toda Ucrania, fue el mayor ataque hasta la fecha contra la red eléctrica del país y dejó a millones de personas a oscuras.

Oreshkin cree que este tipo de ataques no infligen demasiado daño al ejército ucraniano y no cambian mucho el campo de batalla.

“Pero es necesario crear una imagen de ‘vozhd’ victoriosa. Así que es necesario llevar a cabo algún tipo de golpes y gritar sobre ellos en voz alta. Eso es lo que están haciendo ahora, en mi opinión”, dijo.

