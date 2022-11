El papa Francisco dijo que la paz es posible en Ucrania y reiteró su predisposición a trabajar como mediador

El papa Francisco se ofreció como voluntario para mediar entre Rusia y Ucrania.

El papa Francisco tiene esperanzas de que se consiga acabar con la guerra en la Ucrania y asegura que el Vaticano está disponible para hacer todo lo posible para mediar porque “la paz es posible”, en una entrevista publicada hoy en el diario La Stampa.

”Sí, tengo esperanza. No nos rindamos, la paz es posible. Sin embargo, todos deben comprometerse a desmilitarizar los corazones, comenzando por el propio, para luego desactivar y desarmar la violencia. Todos debemos ser pacifistas. Querer la paz, no solo una tregua que tal vez solo sirva para rearmarse. La paz verdadera, que es fruto del diálogo”, respondió Francisco a la pregunta sobre si pensaba en el fin del conflicto.

El pontífice también reiteró que “la Santa Sede está dispuesta a hacer todo lo posible para mediar y poner fin al conflicto en Ucrania”.

”Estamos constantemente atentos a la evolución de la situación (...) La Secretaría de Estado trabaja y trabaja bien, todos los días, y está evaluando cualquier hipótesis y dando valor a cada apertura que pueda conducir a un alto el fuego real, y negociaciones reales. Mientras tanto, estamos comprometidos con el apoyo humanitario al pueblo de Ucrania”, expresó.

Un militar ucraniano dispara un mortero en una línea del frente, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporiyia, Ucrania 16 de noviembre de 2022. REUTERS/Stringer

El papa volvió a condenar la guerra y aseguró que “es el ansia de poder y el comercio de armas” los que están detrás de todas estas tragedias: “Cuando los imperios se debilitan, buscan hacer la guerra para sentirse fuertes y también para vender sus armas. ¡Tres guerras mundiales en un siglo! ¡Y no aprendemos!”.

Sobre el peligro de los nacionalismos y populismos en Europa del que él siempre ha advertido, Francisco confirmó que “hay que estar siempre atentos a todos los ‘ismos’, porque siembran, con hipocresía, maldad social y política”.

A la pregunta de si es feliz siendo papa, Francisco aseguró: “gracias a mi vocación siempre he sido feliz en los lugares donde el Señor me ha puesto y enviado. Pero no porque ‘gané algo’, no gané nada... esto es un servicio, y la Iglesia me lo pidió. No pensé en ser elegido, sino que el Señor lo quiso. Así que adelante. Y hago lo que puedo, todos los días, tratando de no parar nunca”.

Y, citando un poema que el alemán Friedrich Hölderlin escribió para su abuela, expresó que “la vejez es pacífica y religiosa”.

”Pido oraciones al Señor por la paz, por esta gente tan destrozada, que sufre tanta crueldad de los mercenarios que hacen la guerra”, dijo el papa. (Foto por BULENT KILIC / AFP)

”Esto es lo que percibo a mi edad: tranquilidad, mucha paz, alegría genuina. Y religiosidad. La vejez se siente tranquila y religiosa”, añadió.

Crueldad de los mercenarios

El pontífice además dijo que los ucranianos “sufren la crueldad de los mercenarios que hacen la guerra”, durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro la semana pasada.

”Pido oraciones al Señor por la paz, por esta gente tan destrozada, que sufre tanta crueldad de los mercenarios que hacen la guerra”, dijo el papa en su saludo final en italiano.

Durante la audiencia el pontífice argentino también se refirió “a la locura de guerra de la que es víctima la martirizada Ucrania, y en tantos otros conflictos, que nunca se resolverán a través de la infantil lógica de las armas, sino solo con la fuerza mansa del diálogo”.

FOTO DE ARCHIVO: Un pájaro vuela frente a los edificios dañados en el transcurso del conflicto entre Rusia y Ucrania en la ciudad Nueva Kajovka, Ucrania. 30 de octubre, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo

El papa también se refirió como “mercenarios” a quienes están atacando Ucrania. “La crueldad, que no es del pueblo ruso, porque el pueblo ruso es un gran pueblo, son mercenarios, soldados que van a la guerra como una aventura, mercenarios… prefiero pensar así porque tengo un gran aprecio por pueblo ruso, por el humanismo ruso”, afirmó.

Palabras que no gustaron al embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, que en Twitter escribió: “Sobre el humanismo en el que piensa el papa, sería suficiente ver cómo 4,5 millones de personas se quedaron sin electricidad y agua disfrutando de este humanismo”.

”Se dan órdenes para bombardear y los botones de lanzamiento de cohetes no son presionados por mercenarios, sino por ‘sinceros humanistas’ seguidores de Dostoievski”, añadió.

(Con información de EFE)

