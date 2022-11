A casi nueve meses de la invasión, cuáles son las ambiciones de Vladimir Putin en Ucrania

Vladimir Putin. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el pasado 22 de febrero, Moscú ha ido cambiando sus metas. En un comienzo, el plan era controlar todo el territorio, capturar la capital Kiev y derrocar al mandatario Zelensky para poner en el poder a un gobierno títere aliado del Kremlin. Sin embargo, ante la férrea defensa de los ucranianos y las debilidades de las fuerzas rusas, los objetivos de Putin son hoy otros: de lo que se esperaba que fuera una operación militar contundente y de corta duración se pasó a una guerra prolongada donde el foco está en controlar algunos territorios en el este ucraniano.

Respecto de las verdaderas ambiciones de Putin tras invadir Ucrania, el académico John J. Mearsheimer, profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago, y un conocido teórico de relaciones internacionales del corte realista, dio su visión sobre el conflicto y las intenciones del mandatario ruso en una reciente entrevista para The New Yorker.

Para Mearsheimer es claro que los rusos están teniendo dificultades para derrotar a los ucranianos, de una manera que la mayoría de la gente no anticipó.

“Lo que también cambió es que la guerra se ha intensificado y los rusos se están comportando con los ucranianos de manera más despiadada que en un principio. El hecho de que los rusos ahora estén destrozando la red eléctrica, que causa un inmenso sufrimiento humano y graves daños económicos a Ucrania, es una prueba de ello”, dijo el académico.

Para el intelectual estadounidense, una victoria en este momento para los rusos sería conquistar y controlar los cuatro oblasts (Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk) que anexaron de manera ilegal, y asegurarse de que Ucrania termine con estatus neutral y no esté asociado con la OTAN de ninguna manera, formal o informal.

Soldados de las fuerzas del 131º Batallón de Reconocimiento Separado celebran la recaptura de la ciudad de Snihurivka, en la región de Mikoláiv, Ucrania (REUTERS)

Durante el entrevista, el periodista del New Yorker Isaac Chotiner le preguntó a Mearsheimer si seguía sosteniendo lo que creía al inicio de la invasión rusa. Según el académico, Putin no tenía intenciones de tipo imperial como recrear la Unión Soviética, o de ampliar las fronteras de Rusia al conquistar Ucrania e integrarla a su territorio.

“Creo que sigue siendo cierto. De lo que hablábamos en febrero era de si estaba interesado o no en conquistar toda Ucrania, ocuparla y luego integrarse en una Rusia más grande. Y no creo que esté interesado en hacer eso ahora. Lo que le interesa hacer ahora y no le interesaba hacer cuando hablamos es integrar esos cuatro oblasts en la parte oriental de Ucrania en Rusia. Creo que no hay duda de que sus objetivos se han intensificado desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, pero no hasta el punto en que esté interesado en conquistar toda Ucrania. Pero seguro que le interesa conquistar una parte de Ucrania e incorporar esa parte a Rusia”, respondió el académico.

Para Mearsheimer el conflicto tiene que ver con la política de equilibrio de poder. Y reitera que no cree que Putin sea un imperialista que está interesado en conquistar Ucrania con el propósito de hacerla parte de una Rusia más grande. Para él lo que motiva al mandatario ruso es el temor de que Ucrania se convierta en parte de la OTAN.

El periodista insistió y dijo que hay evidencia de que Putin sí tiene ambiciones imperiales, como cuando nombró en un discurso a Pedro el Grande (el poderoso zar padre de la Rusia moderna), habló de recuperar territorio y luego invadió Ucrania.

“No hizo ningún comentario de ese tipo antes del 24 de febrero. Y el único comentario de este tipo que ha hecho desde el 24 de febrero es el comentario de Pedro el Grande. No creo que eso sea indicativo de que esté interesado en conquistar toda Ucrania y hacerla parte de la gran Rusia. Él nunca ha dicho eso. Lo que le interesa hacer es conquistar esos cuatro oblasts en la parte oriental de Ucrania. Y no estaba interesado en conquistar esos cuatro oblasts antes de que comenzara la guerra. Fue sólo después de que comenzara la guerra”, respondió el académico.

John J. Mearsheimer

Y agregó: “Tengo otro punto que señalar que es realmente importante. De lo que hemos estado hablando son de las intenciones rusas y, en particular, de las intenciones de Putin. ¿Qué pretendía hacer? También tenemos que mirar las capacidades. Los rusos no tenían la capacidad militar para conquistar toda Ucrania. A lo sumo, 190.000 soldados rusos entraron en Ucrania. No hay forma de que 190.000 soldados rusos puedan conquistar y ocupar toda Ucrania”.

Según Mearsheimer, y a pesar de la evidencia que demuestra lo contrario a lo que académico dice, Putin no estaba interesado en conquistar Kiev. Su intención era amenazar a la capital ucraniana con el fin de obligar al gobierno a cambiar su política sobre su integración a la OTAN.

Además, el académico no cree que Putin haya mentido en sus discursos sobre su intención en Ucrania. Para él el mandatario ruso tenía muy claro, al igual que todos sus lugartenientes, que su gran temor era que, al ingresar a la OTAN, Ucrania se convirtiera en un baluarte occidental en las fronteras de Rusia. Y que para el Kremlin eso es una amenaza existencial.

Sobre la posibilidad de una guerra nuclear tras las reiteradas amenazas que Rusia ha hecho al respecto, el académico cree que es poco probable de que ocurra. Sin embargo, cree que existe esa chance y reconoce que el Gobierno de Biden ha hecho lo posible para evitar que escenario ocurra.

Ante la pregunta de en qué escenarios los rusos utlizarían armas nucleares, Mearsheimer respondió: “Creo que, si sienten que su supervivencia está en riesgo, al menos tolerarán el uso de armas nucleares, y es muy posible que las usen. Puedo pensar en dos escenarios donde eso es posible. Uno es donde se enfrentan a la derrota a manos del ejército ucraniano dentro de Ucrania. El otro escenario es si Estados Unidos interviene. Si están perdiendo una guerra y perder se considera una amenaza para su supervivencia, es probable que piensen en usar armas nucleares, y tal vez incluso las usen”.

