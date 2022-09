Putin anunció que Rusia trabaja en un tratato estratégico con el régimen de Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Samarcanda, Uzbekistán

El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió los crecientes lazos con el régimen de Teherán tras reunirse con el mandatario iraní, Ebrahim Raisi, al margen de una cumbre regional este jueves.

“A nivel bilateral, la cooperación se está desarrollando positivamente”, dijo Putin, mientras Moscú busca utilizar la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Uzbekistán para evadir el aislamiento internacional como consecuencia del conflicto contra Ucrania.

“Estamos haciendo todo lo posible para que Irán sea un miembro de pleno derecho de la OCS”, agregó Putin, en referencia a la solicitud de Teherán para ingresar al grupo, al que pertenecen China, Rusia, India, Pakistán y cuatro países ex soviéticos de Asia Central.

Irán, uno de los cuatro estados observadores de la OCS, solicitó ser miembro de pleno derecho en 2008, pero su oferta se vio frenada por las sanciones de la ONU y Estados Unidos impuestas por su programa nuclear.

Varios miembros de la OCS no querían un país bajo sanciones internacionales en sus filas, una situación que ahora también aplica para Rusia.

Putin dijo que los avances de un nuevo tratado sobre los lazos estratégicos entre Rusia e Irán estaba casi terminado y que Moscú enviaría una delegación comercial rusa a Therán la próxima semana para desarrollar lazos comerciales.

Por su parte el presidente de Irán dijo a Putin que la cooperación entre su régimen y el Kremlin “fortalece” a países sancionados por EEUU.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), y el ayatolá Ali Khamenei, durante un encuentro entre los dos mandatarios celebrado en Teherán en 2015 (REUTERS/Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin)

Armas iraníes en Ucrania

Esto ocurre luego de que militares ucranianos presentaran este martes por primera vez pruebas del uso de drones iraníes en la invasión rusa, lo que demuestra la profundización de los lazos entre Moscú y Teherán en un momento en el que el maltrecho acuerdo nuclear de la República Islámica con las potencias mundiales pende de un hilo.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya advirtieron públicamente en julio que Teherán planeaba enviar cientos de estos aviones no tripulados portadores de bombas a Rusia para ayudar en su guerra contra Ucrania. Aunque el régimen persa lo negó inicialmente, el jefe de su Guardia Revolucionaria paramilitar se ha jactado en los últimos días de armar a las principales potencias mundiales.

La Dirección de Comunicaciones Estratégicas del ejército ucraniano publicó imágenes de los restos del avión no tripulado. Se asemejaba a un avión no tripulado con forma de delta que vuela Irán, conocido como Shahed, o “Testigo” en farsi.

Una parte de un vehículo aéreo no tripulado, lo que las autoridades militares ucranianas describieron como un dron Shahed-136 de fabricación iraní

Tanto el oficial militar como el sitio web dijeron que las tropas ucranianas encontraron el drone cerca de Kupiansk en medio de la ofensiva de Kiev que ha perforado las líneas rusas alrededor de Kharkiv en el frente oriental.

La imagen sugería que el drone Shahed había sido derribado por las fuerzas ucranianas y que no había detonado al impactar, tal y como estaba previsto, aunque Kiev no dio mucha más información al respecto. Una inscripción en el drone lo identificaba como un “M214 Gran-2″, que no se correspondía con el armamento ruso conocido.

Asimismo, el Reino Unido denunció que Rusia está “con casi total seguridad” incrementado la recepción de armamento desde Irán y Corea del Norte, Estados sometidos a duras sanciones internacionales, ante la disminución de sus propios recursos.

El Ministerio de Defensa británico sostuvo en un comunicado que la pérdida de un dron iraní Shahed-136 cerca de la primera línea de combate en Ucrania “sugiere la posibilidad realista de que Rusia esté intentando utilizar esos sistemas para llevar a cabo ataques tácticos”.

Londres subraya que aparatos como ese, un vehículo aéreo no tripulado con un rango de acción de 2.500 kilómetros, han sido utilizados en Oriente Medio en el pasado, incluido un ataque contra el petrolero MT “Mercer Street” frente a la costa de Omán en 2021.

(Con información de AFP)

