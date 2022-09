Los videos del enorme meteorito que sobrevoló Escocia

Filmaciones del enorme meteorito en Escocia

Un enorme meteorito fue visto este miércoles por la noche en el cielo de Escocia. La Red de Meteoros del Reino Unido reveló que recibió cientos de informes públicos desde Glasgow, Edimburgo, Ayrshire, Lanarkshire y Renfrewshire respecto de una bola de fuego que sobrevoló las ciudades.

Muchos escoceses se sorprendieron al ver este fenómeno alrededor de las 21:00 horas de este miércoles y varios de ellos lograron filmarlo para compartir las imágenes en las redes sociales.

Algunos testigos afirmaron que el objeto voló “tan bajo que se podía oír” y otros afirmaron que habían oído un fuerte estallido cuando entró en la atmósfera terrestre.

Uno de los testigos contó el diario británico DailyMail que lo descubrió en Linlithgow West Lothian, Escocia. “Se dirigía de sur a norte, con un rastro verde detrás. Increíble”. Un usuario de redes sociales escribió: “Acabo de ver un meteorito sobre Edimburgo, muy grande con una estela verde, ¿alguien lo ha visto?”. Y otra persona añadió: “¡Lo he visto en Limekilns, justo sobre el puente! Casi me da un ataque al corazón, pensé que era un avión estrellándose”.

Otros reportes, según el DailyMail, afirmaron que el objeto se estrelló al norte de Glasgow pero todavía no ha habido pruebas de un impacto.

La bola de fuego pudo ser vista desde diversos puntos de Escocia

Otro caso sobre el Mediterráneo

El pasado 17 de agosto se registró un caso similar cuando se pudo observar el paso de una bola de fuego por sobre el Mediterráneo a 55.000 km/hora. Según el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el objeto fue visto a las 23:18 horas y su brillo fue similar al de la Luna llena por lo que pudo ser apreciado por multitud de personas.

La roca que originó ese fenómeno entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 55.000 mil kilómetros por hora y procedía de un asteroide. Su brusco rozamiento con la atmósfera a esa enorme velocidad hizo que la roca se volviese incandescente y que se generara una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 83 kilómetros sobre el mar Mediterráneo, en un punto situado a unos 55 kilómetros de la costa de Málaga y a casi 50 de la costa de Marruecos.

Desde allí avanzó en dirección noroeste y se extinguió a una altitud de unos 23 kilómetros sobre el mar, sobre un punto situado a unos 50 kilómetros de la costa española y a unos 70 de la marroquí. El análisis preliminar del evento permite concluir que la roca no se destruyó completamente en nuestra atmósfera. Una parte de ella habría caído al mar en forma de meteorito, por lo que no sería no sería recuperable.

(Con información de EFE)

