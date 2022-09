Tras los avances en Kharkiv, Ucrania pidió más armas a Occidente para poder poner fin a la invasión rusa

Lizzo y la reivindicación de la presencia de mujeres “obesas y afroamericanas” en la televisión

La popular rapera ganó un Emmy en la categoría ‘Mejor serie de telerrealidad/competencia’ por su reality ‘Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls’, quitándole el triunfo ininterrumpido por 5 años a “RuPaul’s Drag Race”