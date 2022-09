Bolsonaro aseguró que se apartará de la política si pierde la elección

Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Vara/File Photo)

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que se apartará de la política si pierde las elecciones de octubre, en cuya carrera marcha segundo detrás del exmandatario Lula da Silva según las encuestas.

“Si es la voluntad de Dios, continúo (en la presidencia). Si no, paso la banda y me recogeré. Porque, a mi edad (67), no tengo nada más que hacer aquí en la Tierra si termina aquí mi paso por la política, el 31 de diciembre de este año”, dijo el lunes por la noche, durante una entrevista en podcasts dirigidos a jóvenes evangélicos.

Los comentarios de Bolsonaro, quien declaró hace un año que “solo Dios” podría sacarlo del poder, son parte de una retórica más moderada del presidente de ultraderecha, en un aparente intento por atraer a electores de centro de cara a los polarizados comicios del 2 de octubre.

El jefe de Estado se dirigió directamente a los jóvenes y dijo que lo que decidan en las elecciones podría “marcar su futuro”, antes de criticar a los gobiernos de izquierda en otros países sudamericanos.

“Hagan comparaciones con otros países: ¿qué tienen en común los líderes de esos estados donde estas políticas (de izquierda) no funcionan? Y pregúntense si eso es lo que quieren para Brasil”, señaló.

“No soy el salvador de la patria, no soy yo quien salvará a Brasil”, añadió Bolsonaro en la entrevista, que se extendió por más de cuatro horas.

Lula da Silva (REUTERS/Carla Carniel)

El ex mandatario Lula da Silva se confirma como el gran favorito de los brasileños para las presidenciales del 2 de octubre con el 46 % de la intención de voto y una ventaja de 15 puntos sobre Bolsonaro, según un sondeo divulgado este lunes.

La intención de voto en Lula subió del 44 % registrado el 5 de septiembre al 46 % actual, mientras que la del líder ultraderechista se mantuvo en el 31 %, según los datos divulgados por el instituto demoscópico Ipec.

Detrás de Lula y Bolsonaro se ubican el laborista Ciro Gomes, el tercer candidato más votado en 2018, cuya intención de voto bajó del 8 % al 7 %, y la senadora Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el más tradicional partido de la centroderecha en el país, que se mantuvo con el 4 %.

De acuerdo con el Ipec, en una eventual segunda vuelta, Lula (2003-2010) aparece con el 53 % de las intenciones de voto, un punto por encima del anterior sondeo, frente al 36 % que mantuvo el líder ultraderechista.

Los nuevos datos señalan que Lula tiene una intención de voto superior a la de todos los demás candidatos juntos, es decir, que tendría más de la mitad de los votos útiles (descontados blancos y nulos), lo que le garantizaría ser elegido sin necesidad de segunda vuelta.

El sondeo, para el que se entrevistaron 2.512 personas entre el 9 y el 12 de septiembre en 158 municipios, con un margen de error de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %.

(Con información de EFE y AFP)

