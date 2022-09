Juntos, hasta en la guerra: Olena y Volodimir Zelensky celebran 19 años de casados en plena invasión

Olena y Volodimir Zelensky (Foto: Instagram/@olenazelenska_official)

“Estos han sido los meses más horribles de mi vida y de la vida de todos los ucranianos”, había dicho Olena Zelenska a la revista Vogue en el mes de julio. “Estamos ansiosos por la victoria. No tenemos ninguna duda de que venceremos. Y esto es lo que nos mantiene en marcha”.

Su marido, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se refirió en ese momento a su esposa como “su mejor amiga” y dijo que “también es una patriota y ama profundamente a Ucrania”. Agregó también que “es una madre excelente”.

Contrajeron matrimonio en el 2003, tras 8 años de noviazgo

“Para las mujeres y los niños, que mi mujer esté aquí es un ejemplo. Creo que ella desempeña un papel muy poderoso para Ucrania, para nuestras familias y para nuestras mujeres”.

El matrimonio Zelensky cumple hoy 19 años de casados. Ellos hoy comen y duermen en lugares desconocidos, búnkers: mercenarios con entrenamiento especial están en el territorio con la misión de matarlos. Y, sin embrago, están más unidos que nunca.

Olena es arquitecta y Volodimir es abogado

El matrimonio presidencial de Ucrania se conoció cuando ambos se encontraban formándose como profesionales. Olena es arquitecta y Volodimir es abogado. Cabe mencionar que previo a convertirse en mandatario, Zelensky y su esposa se desempeñaban en un ámbito completamente diferente a la política.

El mandatario ucraniano fundó una productora dedicada al entretenimiento televisivo en 2003, mismo año en que Olena y Volodimir contrajeron matrimonio tras 8 años de noviazgo. En aquel momento, la Primera Dama se desempeñó como guionista, mientras que él se consagraba como actor, comediante, productor y director.

Tienen dos hijos, Aleksandra y Kiril (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

Uno de sus protagónicos más reconocidas a nivel internacional fue la sátira política Servidor del pueblo, la cual se estrenó su primer episodio en 2015 y concluyó dos meses antes de que llegara a la presidencia en 2019.

Un año después de haber contraído nupcias, el matrimonio dio la bienvenida a su primogénita, Aleksandra. En 2013 completaron la familia con la llegada de Kiril.

Activista, guionista, arquitecta e influencer de 44 años, la Primera Dama de Ucrania es considerada una de las mujeres más influyentes alrededor del mundo.

Cumplen 19 años de casados (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)

En una entrevista en mayo, la Primera Dama admitió que apenas había visto a Zelensky desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la entrada de tropas en Ucrania. Dijo que ella y su marido se han comunicado principalmente por teléfono desde entonces. “Pero nada me separará de mi marido, ni siquiera la guerra”.

“Estoy muy agradecido por esta ocasión, porque (esta entrevista) nos hace pasar tiempo juntos”, dijo la primera dama e inmediatamente se sumó el mandatario: “Sí, una cita en la televisión. Gracias”.

Volodymyr Zelensky habla mientras abraza a su esposa Olena Zelenska en el Día de San Valentín mientras graban un mensaje en Kyiv, Ucrania, el 14 de febrero de 2022 (Volodymyr Zelensky/Handout via REUTERS)

Zelensky se ha convertido en un héroe indiscutido de su pueblo, resistiendo a la brutal invasión de Rusia. “Es todo lo que Putin no es. Es joven y carismático. Ha sido acogido por su propio pueblo y por el mundo. Y lucha por su país no en nombre de una oscura fantasía imperial, sino por la convicción de que Ucrania es soberana e independiente”, sostuvo no bien comenzó la invasión The Economist.

Pase lo que pase, el presidente Zelensky pasará a la historia como el rostro de la resistencia ucraniana durante la invasión rusa de su país. Y Olena resistirá con él.

