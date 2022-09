Una mujer afgana fue arrestada tras denunciar a un oficial talibán de violación

La Corte Suprema dirigida por los talibanes dijo en un tuit que Elaha había sido arrestada por difamación por orden del presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakeem Haqqani (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Los talibanes anunciaron que arrestaron y pronto sentenciarán a una mujer afgana que apareció en un video en las redes sociales a principios de esta semana y dijo que un alto funcionario talibán la obligó a casarse y la violó repetidamente.

En el video, la mujer, que se identificó solo por su nombre de pila Elaha, lloraba mientras describía cómo el ex portavoz del Ministerio del Interior talibán, Saeed Khosti, la golpeó y la violó. Dijo que estaba hablando desde un apartamento en Kabul donde los talibanes la habían confinado después de que intentó escapar del país, y suplicó que la rescataran.

“Estas pueden ser mis últimas palabras. Me matará, pero es mejor morir una vez que morir cada vez”, dijo.

El miércoles por la noche, un día después de que apareciera el video, la Corte Suprema dirigida por los talibanes dijo en un tuit que Elaha había sido arrestada por difamación por orden del presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakeem Haqqani. Sin mencionar que se está llevando a cabo ningún juicio, dijo que “pronto sería sentenciada de acuerdo con la ley Sharia”.

Desde que tomaron el poder, los talibanes han impuesto restricciones cada vez mayores a las mujeres (AFP)

“Nadie puede dañar el nombre de los muyahidines o difamar al Emirato Islámico de Afganistán y los 20 años de la santa yihad”, dijo, refiriéndose a los talibanes y su guerra contra las tropas lideradas por Estados Unidos y el gobierno aliado de Estados Unidos, que los insurgentes de línea dura derrocaron hace poco más de un año.

Desde que los talibanes tomaron el país en agosto de 2021, las activistas afganas, así como Amnistía Internacional, han informado de un aumento de los matrimonios forzados de mujeres, incluidos casos en los que los funcionarios talibanes obligaron a las mujeres a contraer matrimonio intimidándolas a ellas o a sus familias.

En el video, Elaha se identificó como estudiante de medicina en la Universidad de Kabul e hija de un general del servicio de inteligencia del gobierno anterior. Ella dijo que Khosti la había obligado a casarse hace seis meses, cuando todavía ocupaba el puesto de portavoz. Khosti intentó casar a su hermana con otro funcionario talibán, pero su familia huyó con éxito, dijo.

“Saeed Khosti me ganó mucho. Todas las noches me violaba”, dijo entre lágrimas.

Ella dijo que trató de escapar al vecino Pakistán, pero los talibanes la arrestaron en el cruce fronterizo y la llevaron de regreso a Kabul y la confinaron a un apartamento allí. Después de que la trajeron de regreso, escuchó a un miembro del Talibán decirle a Khosti que había vivido bajo el gobierno anterior durante 20 años y que debería ser lapidada hasta la muerte como infiel, dijo.

En tuits el miércoles, Khosti confirmó que se había casado con Elaha, pero negó haberla maltratado. “Les aseguro que no he hecho nada ilegal”, escribió. En los últimos meses, Khosti fue trasladado de su puesto de portavoz y no está claro cuál es su nuevo cargo.

Khosti dijo que se divorció de ella después de descubrir que ella “tenía un problema en su fe” y la acusó de insultar el libro sagrado del Islam, el Corán.

El video de Elaha fue ampliamente compartido en grupos de Facebook, Twitter y WhatsApp, lo que desató una ola de llamadas de ayuda y denuncias contra los talibanes por parte de mujeres activistas.

Desde que los talibanes tomaron el país en agosto de 2021, las activistas afganas, así como Amnistía Internacional, han informado de un aumento de los matrimonios forzados (AFP)

Desde que tomaron el poder, los talibanes han impuesto restricciones cada vez mayores a las mujeres. Han impedido que muchas mujeres trabajen, prohibido a las adolescentes ir a la escuela y exigido a las mujeres en público que se cubran por completo, excepto los ojos. El mundo se ha negado a reconocer el gobierno de los talibanes, exigiéndoles que respeten los derechos humanos y muestren tolerancia hacia otros grupos.

