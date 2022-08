El Tribunal Constitucional de Tailandia suspendió de su cargo al primer ministro Prayuth Chan-ocha

Prayuth Chan-ocha. REUTERS/Athit Perawongmetha/Files

La Corte Constitucional de Tailandia dictaminó el miércoles que el primer ministro Prayuth Chan-ocha debe suspender sus funciones activas mientras la corte decide si se ha excedido en su mandato legal en el cargo.

No se anunció de inmediato quién asumiría sus funciones como primer ministro interino. Según la ley, sería el viceprimer ministro Prawit Wongsuwan, quien ocupa el primer lugar entre varios diputados. Es un aliado político cercano de Prayuth y parte de la misma camarilla militar que organizó el golpe de estado de 2014 que inicialmente lo llevó al poder.

El tribunal acordó por unanimidad que hay razones para considerar una petición de los legisladores de la oposición que argumentan que ha excedido su límite de mandato y debería renunciar. Por una votación de 5 a 4, el tribunal acordó suspender a Prayuth de sus funciones a partir del miércoles hasta que se tome una decisión.

La decisión del tribunal se anunció en un comunicado después de que la noticia se filtrara a los medios tailandeses. La declaración no mencionó si Prayuth puede retener su puesto concurrente de ministro de Defensa.

Manifestantes se manifiestan después de que el Tribunal Constitucional suspendiera al primer ministro Prayuth Chan-ocha de sus funciones oficiales, luego de decidir escuchar una petición para revisar su límite de mandato legal de ocho años, en Bangkok. REUTERS/Soe Zeya Tun

El anuncio de la corte dijo que Prayuth debe presentar su defensa dentro de los 15 días posteriores a la recepción de una copia de la denuncia.

El tribunal no dijo cuándo decidirá si Prayuth ha violado la cláusula de la constitución sobre el límite de ocho años como primer ministro. Si se determina que lo hizo, perdería su puesto de inmediato.

Prayuth lideró un golpe militar que derrocó a un gobierno electo en mayo de 2014. Sus críticos sostienen que los ocho años expiraron el martes, un día antes del aniversario de que Prayuth se convirtiera oficialmente en primer ministro del gobierno militar instalado después del golpe.

Los partidarios de Prayuth sostienen que su mandato comenzó más tarde.

La policía bloquea el camino mientras los manifestantes se reúnen después de que la Corte Constitucional suspendiera al primer ministro de sus funciones oficiales.REUTERS/ Soe Zeya Tun

Dicen que su tiempo debe contarse a partir del 6 de abril de 2017, cuando entró en vigor la constitución actual, que contiene la disposición que limita a los primeros ministros a ocho años, cargo bajo la nueva constitución después de las elecciones generales de 2019.

La posibilidad de que el tribunal decida en contra de Prayuth se considera mínima porque, en general, ha fallado a favor del gobierno en una gran cantidad de casos políticos. Pero un fallo a su favor corre el riesgo de vigorizar un movimiento de protesta en su contra y reabrir fisuras en la política tailandesa durante los últimos 15 años que a veces han generado violencia.

Su reemplazo por Prawit tampoco aplacaría a los críticos.

Prawit, de 77 años, encabeza el partido gobernante Palang Pracharath, que se formó como representante de los intereses del ejército en las elecciones de 2019. Se vio afectado por un escándalo relacionado con una colección de relojes de lujo que no podía pagar con un salario militar o gubernamental. Sin embargo, el organismo estatal anticorrupción, considerado en gran medida simpatizante del gobierno, dictaminó en 2018 que su defensa de que los relojes fueron prestados era cierta, por lo que no había violado la ley al no declararlos como activos.

Policía parados frente a una barricada de alambre concertina mientras el tribunal suspendió al primer ministro. REUTERS/Athit Perawongmetha

No está claro si Prawit realmente tomaría el puesto de primer ministro. Prawit ha reconocido públicamente que su salud no es buena y es más conocido como un organizador político tras bambalinas.

Si no se ve obligado a dejar el cargo, Prayuth debe convocar una nueva elección para marzo del próximo año, aunque tiene la opción de convocar una antes.

Las encuestas muestran que la popularidad del primer ministro está en su punto más bajo. Ha sido acusado de manejar mal la economía y estropear la respuesta de Tailandia a la pandemia de COVID-19.

En 2020, miles de personas salieron a las calles en múltiples protestas para exigir la renuncia de Prayuth y su gabinete. Acusaron de que llegó al poder de manera ilegítima, al tiempo que pidieron que se enmendara la constitución y se reformara la monarquía.

El viceprimer ministro de Tailandia, Prawit Wongsuwan, es uno de los candidatos para reemplazar el cargo. REUTERS/Jorge Silva/Foto de archivo

El movimiento de protesta dirigido por estudiantes en un momento atrajo multitudes de 20,000-30,000 en Bangkok. Varios enfrentamientos con las autoridades se tornaron violentos. La represión legal de los activistas, arrestados en muchos casos en virtud de una ley contra los insultos a la monarquía por sus críticas a la institución real, ha amargado aún más a los críticos de Prayuth.

Pequeñas protestas apelando de nuevo a Prayuth para que renuncie y al Tribunal Constitucional para que lo obligue a hacerlo si no hubiera estado detenido todos los días desde el domingo.

La facción principal del movimiento de protesta, que se autodenomina Ratsadon (El Pueblo), emitió un comunicado el domingo afirmando su pedido de destitución de Prayuth.

“Durante más de ocho años, la sociedad tailandesa ha caído en los momentos más oscuros y amargos. Un período bajo el gobierno de un tirano que quitó el poder al pueblo. Un tirano que hereda el poder a través de un mecanismo sin legitimidad democrática”, dice el comunicado.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan-ocha, se da la mano con el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Prawit Wongsuwan, mientras participan en la bendición del agua antes del festival Songkran en la Casa de Gobierno de Bangkok, Tailandia, el 11 de abril de 2019. REUTERS/Athit Perawongmetha/Foto de archivo

Declaró que la Corte Constitucional “debe escuchar”.

“Nosotros, la gente, tenemos la esperanza de que, en el fondo, usted y los compinches del general Prayuth recuperen el sentido y se den cuenta de que el tiempo del general Prayuth como primer ministro de Tailandia ha llegado a su fin según la constitución de Tailandia de 2017″.

El límite de mandato de ocho años estaba destinado a apuntar al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, un multimillonario populista que fue derrocado por un golpe militar en 2006 pero cuya maquinaria política sigue siendo poderosa. En 2014, el ejército también derrocó al gobierno de la hermana de Thaksin, Yingluck Shinawatra, quien fue obligada a dejar el cargo poco antes de la toma del poder por una controvertida decisión judicial.

Los fallos judiciales han obligado a tres primeros ministros asociados con Thaksin a dejar el cargo, incluido Yingluck.

La clase dominante conservadora tradicional de Tailandia, incluido el ejército, sintió que la popularidad de Thaksin representaba una amenaza para la monarquía del país, así como para su propia influencia. Los tribunales han sido firmes defensores del orden establecido y fallaron consistentemente en contra de Thaksin y otros contendientes.

(con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: