Miles de millonarios chinos quieren marcharse del país con una colosal fortuna pero, ¿Xi Jinping se los permitirá?

Un hombre con mascarilla camina por una calle con un carrito de la compra. Las medidas contra el COVID-19 siguen muy estrictas en la ciudad china y los ciudadanos muestran signos de cansancio (Reuters)

Al igual que miles de personas adineradas de toda China, el restaurador de Shanghái Harry Hu está planeando hacer algo que antes consideraba impensable: trasladarse él mismo y su dinero fuera del país.

Asustado por el caótico cierre de Shanghái bajo la política Covid-Cero, que ha convertido a China en una excepción mundial, Hu se está uniendo a lo que la consultora de migración de inversiones Henley & Partners estima que es una cohorte de 10.000 residentes de alto valor neto que pretenden sacar 48.000 millones de dólares de China este año , la segunda mayor salida de riqueza y personas prevista para un país después de Rusia.

La gran pregunta que se plantea ahora a los ricos de China es si el gobierno del Presidente Xi Jinping les permitirá marcharse.

Aunque los responsables políticos no han endurecido explícitamente las restricciones a la deslocalización, los abogados especializados en inmigración afirman que los traslados se han vuelto más difíciles en los últimos meses, ya que los plazos de tramitación de los pasaportes han aumentado y los requisitos de documentación se han vuelto más onerosos. El traslado de grandes sumas de dinero fuera de China también se ha hecho más difícil tras la retirada de las contrapartes extranjeras que durante mucho tiempo habían ayudado a los residentes a eludir los controles de capital del país mediante acuerdos de swap privados.

Esto está preparando el terreno para un nuevo brote de tensión entre los chinos ricos y el Partido Comunista en el poder, que ya estaba tenso en medio de la campaña populista del presidente Xi Jinping por la “prosperidad común”. El gobierno ha hecho hincapié en la estabilidad antes de la conferencia de líderes que se celebrará a finales de este año y en la que se espera que Xi consiga un tercer mandato sin precedentes, pero el coste económico a largo plazo para el país de Covid Cero vendrá determinado por el alcance final del éxodo de talento y riqueza de China.

Las posibles salidas de personas y capitales son “un coste definitivo para la economía china”, dijo Nick Thomas, profesor asociado de la City University de Hong Kong que ha editado varios libros sobre pandemias y política. En casi todos los países del mundo, señaló, “el riesgo de Covid se está incorporando a los planes económicos y a los modelos corporativos”.

A pesar de los obstáculos para irse, Hu dijo que tiene la intención de trasladarse a Canadá.

Un trabajador médico, con un traje de protección y sentado con un bloque de hielo entre las piernas, recoge un hisopo de un residente en un sitio de pruebas de ácido nucleico en Shanghái. El temor por un nuevo cierre total de la ciudad es permanente (Reuters)

“¿Se imaginan que casi me muero de hambre al principio del cierre en la ciudad más desarrollada de China?”, dijo este hombre de 46 años, que recientemente vendió gran parte de su participación mayoritaria en dos restaurantes de alta gama de Shanghai por 20 millones de yuanes (3 millones de dólares) y ha contratado a un abogado especializado en inmigración y a un gestor de patrimonio para que le ayude a trasladarse. “Estoy muy triste, pero ha llegado el momento de irme”.

Los consultores y abogados de inmigración en China dijeron que las consultas se triplicaron o quintuplicaron en la primavera -cuando Shanghái estaba bloqueada- en comparación con el año anterior. Las consultas sobre el traslado de dinero fuera del país han crecido exponencialmente, según las entrevistas con siete banqueros que no quisieron ser nombrados porque no están autorizados a hablar públicamente.

“Muchos realmente sintieron que no tenían otras opciones dado el bloqueo de Covid”, dijo Sumi, una consultora de migración en Shanghai que no quiso dar su nombre completo para hablar de los negocios de los clientes. “He visto que los que antes dudaban sobre la emigración finalmente se han decidido esta vez”.

En otro signo del estado de ánimo nacional, una reciente nota del multimillonario de Shanghai Huang Yimeng anunciando a sus empleados que planea trasladar a su familia fuera de China se hizo viral en las redes sociales. El director general y presidente de la empresa de juegos XD Inc. no citó directamente el cierre y XD dijo a los medios de comunicación chinos que la mudanza de Huang era por motivos familiares. Aun así, el anuncio avivó el debate sobre el creciente deseo de la gente de emigrar.

Entre los destinos más populares están Estados Unidos, Singapur, Australia, Canadá y lugares de Europa. Algunos de estos países han hecho más estrictos los procesos de migración o han retirado los planes de visado para inversores. Los lugares donde los requisitos de inversión son relativamente bajos, como España, Portugal o Irlanda, también podrían ser más populares, dijo un banquero privado.

En Singapur, el número de oficinas familiares casi se había duplicado a finales de 2021 en comparación con el año anterior, según la Autoridad Monetaria de Singapur. La demanda ha crecido con especial rapidez entre las familias de los empresarios chinos, lo que sugiere que los ultrarricos ya se han trasladado al extranjero.

Sin embargo, “hay muchas barreras institucionales” para salir de China, dijo Jennifer Hsu, investigadora del Lowy Institute de Sydney, Australia, que estudia las comunidades chinas en el extranjero. “Puedes tener ese deseo, pero hay varios obstáculos, sobre todo desde el lado de China, y mucho menos desde el lugar al que esperas emigrar”.

El mero hecho de conseguir la documentación necesaria para salir de China está resultando mucho más difícil en la actualidad.

Xi Jinping durante una inspección en Wuhan, provincia de Hubei, este 28 de junio de 2022. El jefe del régimen elogió la política de Covid Cero que impuso Beijing en todo el país (Xinhua)

El gobierno chino lleva desaconsejando los viajes no esenciales desde finales de 2020, citando como motivo las medidas de prevención de Covid. En mayo, la Administración Nacional de Inmigración de China dijo que limitará estrictamente los viajes innecesarios de los ciudadanos hacia el exterior y endurecerá la aprobación de los documentos de entrada y salida.

La administración de inmigración no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por fax.

Un banquero privado, que habló bajo condición de anonimato, dijo que una clienta con sede en Shanghai había intentado recientemente conseguir un visado para que su hijo estudiara en Singapur, pero que la agencia gubernamental local se lo denegó.

Los aspirantes a emigrantes también tienen que ser más hábiles a la hora de sacar dinero de China. Los ciudadanos sólo pueden convertir 50.000 yuanes en moneda extranjera cada año. En el pasado, las personas más ricas han encontrado formas de eludir la norma, pero algunas de esas opciones están disminuyendo.

Hace apenas un año, las opciones viables para sacar dinero de China incluían el uso de criptodivisas o un acuerdo privado con una contraparte en el extranjero que quisiera enviar yuanes al país. Sin embargo, la amplia represión de China sobre las criptomonedas en los últimos años ha supuesto la prohibición de casi todas las actividades, incluidos los intercambios, las ofertas iniciales de monedas, la minería y las transacciones.

Mientras tanto, los acuerdos de intercambio son cada vez más difíciles de conseguir, ya que cada vez hay menos personas que quieren mover dinero a China, según un banquero privado con sede en Hong Kong que no quiso ser nombrado porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

David, residente en Beijing, que se negó a dar su apellido por motivos de sensibilidad, espera que una vía rápida para obtener la tarjeta de residencia en EE.UU. pueda ayudarle a trasladar dinero fuera de China. El gobierno suele permitir a quienes han obtenido la residencia permanente en otro país hacer una única transferencia de una gran suma de dinero.

“ Creo que la economía china va a enfrentarse a muchos retos en el futuro ”, dijo este consultor de 42 años, que citó la ralentización de la economía, las políticas de Covid y las tensiones geopolíticas como sus motivaciones para marcharse. “ Probablemente Estados Unidos siga ofreciendo más oportunidades en términos de crecimiento empresarial ”.

David dijo que tiene previsto solicitar un visado EB-1 -que concede la residencia permanente a los inmigrantes con capacidades extraordinarias- y luego montar un negocio en Texas que utilice datos e IA para asesorar a la industria petrolera.

Aunque la reciente decisión de China de reducir la cuarentena de los hoteles para las llegadas internacionales a tan sólo siete días ha suscitado la esperanza de que el país pueda seguir suavizando sus políticas de Covid, los inconvenientes y las incertidumbres del enfoque del país siguen perturbando la vida cotidiana. El mes pasado, Xi reiteró su apoyo a Covid Cero en un discurso en Wuhan, diciendo que era la estrategia más “económica y eficaz” para China.

Muchos residentes siguen temiendo que Shanghái pueda volver a cerrarse, ya que los casos de Covid persisten y se han ordenado campañas de pruebas masivas, mientras que en otras ciudades se siguen imponiendo cierres.

Para Hu, el restaurador, la leve relajación no le hace reflexionar sobre sus planes de emigración.

“He pensado en salir de China varias veces en el pasado y he desistido, pero ahora estoy decidido a irme”, dijo Hu. A pesar de haber presentado hace más de un mes los materiales para su solicitud de renovación de visado y pasaporte, aún no ha recibido respuesta.

(C) Bloomberg.-

