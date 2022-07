Larry, el gato de Downing Street, quedó en medio de la batalla política por la sucesión de Boris Johnson

Larry mira por la venta de Downing Street tras la renuncia de Boris Johnson, en Londres (REUTERS/Henry Nicholls)

Larry, el amado gato atigrado y blanco que vive en la famosa residencia oficial de Downing Street en Londres, se encuentra en el ojo de la tomenta política del Reino Unido después de que una de las principales candidatas a suceder a Boris Johnson dijera que, si se convierte en primera ministra, se mudaría con sus cuatro felinos.

Penny Mordaunt, la favorita según las casas de apuestas, reveló en un foro en línea que tiene un cuarteto de gatos birmanos, a los que mencionó cuando le preguntaron cuál era su mayor debilidad.

Un presentador de televisión intentando entrevistar a Larry en el número 10 de Downing Street (REUTERS/Henry Nicholls)

“Presentarlos en el Número 10 (en relación a la residencia del premier británico) podría presentar algunas dificultades con Larry”, dijo en la sesión de preguntas y respuestas organizada por el sitio web Conservative Home.

Un incondicional de la escena política del Reino Unido, Larry ha dominado Downing Street durante más de una década. Tres primeros ministros conservadores, David Cameron, Theresa May y Boris Johnson, han servido bajo su mando.

Larry es el residente permanente de Downing Street, sede del gobierno británico

Llegó a la residencia del centro de Londres en 2011, con apenas cuatro años. Fue adoptado en el refugio de animales Battersea y elegido por sus habilidades como cazador tras la aparición de un par de ratones en cámara detrás de reporteros de TV que hacían sus informes desde la sede del Gobierno. Ante los medios de comunicación, Larry llegó en una jaula dorada y entró al que ahora es su hogar.

Larry el gato desperezándose afuera de Downing Street (REUTERS/Simon Dawson)

Además de eliminar la plaga de ratas en Downing Street, la calle con más poder de Londres, Larry debe saludar a los invitados a la puerta y probar los muebles antiguos para determinar la calidad de la siesta, según el sitio web oficial del Gobierno de la Reina Isabel II.

El Chief Mouser to the Cabinet Office (Cazador de Ratones jefe de la Oficina de Gabinete), también tiene su propia cuenta no oficial de Twitter, @Number10cat, con más de 635.000 seguidores.

Larry observa por la ventana de Downing Street, bajo el gobierno de David Cameron (AP)

A principios de este mes, cuando Johnson anunció que renunciaría una vez que se seleccionara un sucesor, Larry recurrió a las redes sociales para “aclarar algunas cosas”.

“1- No soy el ‘gato de Boris Johnson’. 2- Como todos los primeros ministros, él es solo un residente temporal de Downing Street. 3- Yo vivo aquí de forma permanente. Cuando finalmente se vaya, yo me quedaré. 4- Sí, todo es muy vergonzoso, pero terminará pronto”, tuiteó @Number10cat.

Larry, con Barack Obama y David Cameron

Así, quien suceda a Johnson deberá saber que, al ingresar a Downing Street tendrá que enfrentar, además de una inflación galopante y un bajo crecimiento económico, al gato más influyente del mundo.

El gato Larry se sienta en el alféizar de la ventana mientras la entonces premier británica Theresa May y su esposo Philip May saludan al entonces presidente estadounidense Donald Trump y a la Primera Dama Melania Trump (Reuters)

(Con información de AFP)

