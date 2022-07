Lukashenko enfrenta una posible rebelión de militares por su alianza con Putin y la perspectiva de unirse a la guerra en Ucrania

Vladimir Putin y Alexander Lukashenko (Reuters)

El presidente bielorruso y uno de los aliados más cercanos de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, podría estar preparándose para una revuelta de sus propios oficiales militares, que rechazan con vehemencia la psoibilidad de que el país participe de la guerra en Ucrania, un escenario que el dictador no descarta.

Los analistas políticos dicen que si Lukashenko va a la guerra contra Ucrania se arriesga a reavivar las protestas masivas que sacudieron su gobierno en 2020-2021. “Creo que el presidente Lukashenko es muy consciente de que esto no será algo que refuerce su popularidad en el país”, dijo a la AFP el analista político vinculado al Kremlin Fyodor Lukyanov.

Según una encuesta realizada en junio por el centro de estudios británico Chatham House, el 43% de los bielorrusos no apoya la ofensiva rusa en Ucrania. Sólo el 4 por ciento respaldaría la participación del ejército bielorruso. Y ese rechazo también se siente en las filas castrenses.

En una carta abierta dirigida a Lukashenko, oficiales superiores de la quinta brigada de las Fuerzas Especiales advirtieron que la decisión de apoyar la invasión es “puro suicidio”.

“Al entrar en la guerra contra Ucrania, Bielorrusia será desalojada de la comunidad de estados civilizados y será un paria internacional durante muchos años”, escribieron los militares, informó el sábado el periódico Express.

Los miembros del ejército añadieron que Ucrania “es un amigo” de Bielorrusia y que la ocupación de su territorio, y criticaron a Rusia. “Su intento de arrastrar a Bielorrusia a una guerra completamente no provocada contra un Estado soberano sólo puede considerarse como la destrucción de la soberanía de Bielorrusia”, escribieron.

Artyom Shraibman, académico no residente de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, dijo que Lukashenko era muy consciente de que la mayoría de los bielorrusos no apoyan el envío de tropas a Ucrania. Pero eso no significa que el presidente Vladimir Putin no intente presionar a Lukashenko y que Bielorrusia no se sume a la ofensiva en el futuro.

“No hay razones racionales -o irracionales- para que Minsk se una, para que Lukashenko se una”, dijo Shraibman a la AFP. “¿Qué es capaz de hacer Putin? ¿Será capaz de obligar a Lukashenko a unirse? Es una cuestión abierta”.

Veronica Laputska, cofundadora del centro de estudios EAST de Varsovia, dijo que el pueblo bielorruso sufrió enormes pérdidas durante la Segunda Guerra Mundial, en la que murió aproximadamente uno de cada cuatro, y que es profundamente reacio a “cualquier tipo de violencia”. “Los bielorrusos son una nación muy pacífica”, afirmó.

Lukashenko ha intentado promocionarse como el aliado más fiel de Putin, recibiendo a las tropas rusas con el pretexto de realizar ejercicios militares antes de que Moscú lanzara su ofensiva en Ucrania, intentando y fracasando en su intento de tomar la capital, Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo esta semana que Kiev no creía que Minsk se viera arrastrada al conflicto. “Pero hay y habrá provocaciones”, dijo Zelensky. “Existe la amenaza de que Bielorrusia se involucre”.

Lukashenko, de 67 años, depende en gran medida del líder ruso, tanto militar como económicamente.

Cuando unas protestas sin precedentes sacudieron Bielorrusia en 2020 por unas elecciones que la oposición dice que robó, el bigotudo líder confió en Moscú para estabilizar su posición.

El analista militar ruso Alexander Khramchikhin se pronunció en un sentido similar, diciendo que la participación de Minsk en el conflicto era poco probable. “El ejército bielorruso tiene cero experiencia de combate en comparación con los ejércitos ucraniano y ruso”, dijo. “Su valor de combate es muy bajo”.

Dijo que para Putin era más útil utilizar a Bielorrusia para mantener “cierta tensión” en la frontera con Polonia. Sin embargo, dijo, si las tropas bielorrusas atacan, “creará una tensión adicional bastante significativa para Ucrania, porque será un ataque desde una nueva dirección.”

(Con información de AFP)

