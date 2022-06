La empresa rusa Gazprom dijo que reducirá en 40 por ciento las entregas diarias de gas a Alemania

FOTO DE ARCHIVO: Un ciclista pasa por la sede de Gazprom Germania, en Berlín, Alemania el 1 de abril de 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

El gigante ruso Gazprom anunció este martes que reducirá en 40% las entregas diarias de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream, después de que el grupo alemán Siemens no haya entregado componentes necesarios.

“El suministro de gas a través del gasoducto Nord Steam puede realizarse actualmente en una cantidad de hasta 100 millones de metros cúbicos al día”, dijo Gazprom en un comunicado divulgado en Telegram, añadiendo que el volumen diario previsto es de 167 millones de metros cúbicos.

La empresa rusa no ha aludido a razones políticas para este nuevo recorte, que ha anunciado sólo unos días después de que el Gobierno subrayase que no habría nuevas represalias contra países “hostiles” que no hubiesen acatado la orden de pagar en rublos el gas.

Polonia, Bulgaria, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca han sufrido estos cortes, derivados de un nuevo sistema de pago con el que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiso castigar a los gobiernos que habían adoptado sanciones contra Moscú a raíz de la ofensiva militar en Ucrania.

El procedimiento establece que los clientes internacionales deben abrir cuentas especiales en el Gazprombank, una para los pagos en divisa extranjera y otra para las conversaciones en rublos, desde la que partiría el abono final a la empresa Gazprom. La Comisión Europea ha concluido que acatar este sistema no implica violar las sanciones de la UE, ya que el pago inicial se realiza en euros o dólares.

Válvulas cerca de un punto de perforación en una instalación gasística operada por la rusa Gazprom en el yacimiento de Bovanenkovo, en la península ártica de Yamal (Reuters)

El esquema ideado por el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, para esquivar las sanciones occidentales obliga a los clientes extranjeros a abrir dos cuentas especiales en Gazprombank.

En una deben ingresar el dinero por el gas ruso recibido en euros o dólares, que luego es convertido en rublos en la Bolsa de Moscú y transferido a la segunda cuenta en la divisa nacional de Rusia.

Gazprom recordó que “los pagos por el suministro de gas a partir del 1 de abril deben realizarse en rublos utilizando nuevos detalles, de los cuales se informó a los contratistas de manera oportuna”.

(Con información de AFP, Europa Press y EFE)

SEGUIR LEYENDO: