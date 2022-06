Recep Erdogan reiteró que mantendrá el veto a Suecia y Finlandia en la OTAN hasta que se cumplan sus demandas

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía (REUTERS/Florion Goga)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró una semana más en que no admitirá la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN hasta que no esté completamente convencido de que ambos países han cortado vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización declarada como grupo terrorista por Ankara.

“Hasta que nuestras expectativas no queden satisfechas, seguiremos sin cambiar nuestra postura sobre la expansión de la OTAN”, manifestó durante una reunión de su partido gobernante Partido Justicia y Desarrollo.

“En este momento cabecillas de organizaciones terroristas deambulan libremente en Suecia y Finlandia, bajo la protección de los suecos y de los finlandeses”, agregó.

Tanto el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, como la primera ministra de Suecia, Magdalena Anderson, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han coincidido en que todos tienen en cuenta las “preocupaciones de seguridad” de Turquía a este respecto para garantizar la adhesión de ambos países como medida de seguridad ante la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, los esfuerzos de Suecia y Finlandia para convencer al mandatario de que no mantienen relación con estos grupos no parecen haber fructificado. Tras indicar a finales del mes pasado que las conversaciones de los últimos días no han ocurrido “al nivel deseado”, Erdogan critica prácticamente cada vez que habla las supuestas protecciones concedidas por estos países a los kurdos buscados por el Gobierno turco.

Suecia y Finlandia solicitaron formalmente su ingreso a la OTAN (REUTERS/Johanna Geron)

Para que se concrete el ingreso, todos los miembros de la OTAN deben aprobar la candidatura de los dos países nórdicos, impulsada por la invasión rusa de Ucrania. Los líderes de la OTAN esperan que la cumbre que se celebrará en España a finales de junio sea la oportunidad para la histórica expansión.

El grupo conocido como PKK está designado como entidad terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, incluidas Suecia y Finlandia. Sin embargo, la actitud de Occidente hacia el ala siria del PKK, las Unidades de Protección del Pueblo, o YPG, ha provocado asperezas entre Ankara y otros miembros de la OTAN. Las YPG forman la columna vertebral de las fuerzas que participan en la lucha liderada por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico.

Finlandia y Suecia han tratado de negociar una solución y otras capitales de la OTAN han dicho que siguen confiando en que las objeciones planteadas por Turquía —que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN— puedan superarse.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, anunció el miércoles pasado que reunirá a altos funcionarios de Suecia, Finlandia y Turquía en el cuartel general de la alianza en Bruselas para desbloquear la adhesión de ambos países escandinavos.

En una rueda de prensa desde Washington, donde se ha reunido con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el ex primer ministro noruego confirmó que convendrá una reunión “los próximos días” para asegurar que la organización militar “progresa” en la adhesión de Estocolmo y Helsinki, que requiere de la unanimidad de los 30 aliados.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN (REUTERS/Leah Millis)

El secretario general indicó que espera lograr avances antes de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Madrid a finales de junio y evitó detallar qué deben hacer los países nórdicos para salvar el veto turco.

Por su lado, el secretario de Estado norteamericano reiteró el respaldo de Estados Unidos a la candidatura de los dos países escandinavos, asegurando que hay un “gran consenso” en la OTAN sobre la conveniencia de integrar a Suecia y Finlandia, y esperando “avanzar rápido” en el proceso.

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Mark Milley, se reunió el viernes en Helsinki con el presidente finlandés para mostrar su apoyo a la adhesión de ese país y Suecia a la OTAN. “Está claro que, desde el punto de vista militar, si las candidaturas de Finlandia y Suecia son aprobadas, reforzarán significativamente las capacidades militares de la OTAN”, dijo el general Milley a los periodistas que le acompañaban en su gira.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, sostuvo que Finlandia y Suecia deben cambiar sus leyes si es necesario para satisfacer las demandas de Turquía y obtener su respaldo para su candidatura a la OTAN.

Con información de Europa Press

Seguir leyendo: