Vladimir Putin amenazó con atacar nuevos blancos si Ucrania recibe misiles de largo alcance

Vladimir Putin (Sputnik/Reuters)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este domingo que las Fuerzas Armadas rusas atacarán nuevos objetivos si Occidente suministra a Ucrania misiles de largo alcance.

“Si llegan a suministrarlos, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas, que no nos faltan, para atacar aquellos objetivos que hasta ahora no hemos atacado ”, señaló en una entrevista con el Primer Canal de la televisión pública rusa. El jefe del Kremlin no detalló a qué zonas se refería.

Putin hizo esta advertencia después de que la Casa Blanca anunciara oficialmente un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 700 millones de dólares, que incluye lanzaderas múltiples de misiles HIMARS con un alcance de hasta 70 kilómetros. EEUU tomó esta decisión después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometiera no usarlos contra territorio ruso.

Putin aseguró que la decisión estadounidense no cambiará fundamentalmente el equilibrio de poderes en el terreno, ya que Rusia cree que el suministro de armas por parte de EEUU y otros países a Ucrania sirve para reponer las pérdidas en armas sufridas por parte de Kiev durante las hostilidades.

“No hay nada nuevo aquí. En primer lugar, estos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, después de todo, están en servicio en el Ejército ucraniano, (son) sistemas Grad, Smerch, Uragán soviéticos, de fabricación rusa similares”, señaló.

Sistema de misiles Himars (AP)

“Lo que vemos, escuchamos, sabemos no tiene nada que ver con la confianza en el régimen ucraniano o la desconfianza (ante un posible ataque contra territorio ruso), depende del tipo de misiles que suministren los estadounidenses”, recalcó.

“Pero lo que escuchamos hoy y lo que entendemos es que son misiles que vuelan exactamente entre 45 y 70 kilómetros, dependiendo del tipo de misil”, algo que ya ocurre con las armas de las que dispone actualmente Kiev, sostuvo.

Putin también dijo que Kiev ha solicitado el suministro de artillería. “Bueno, es más o menos lo mismo. Aparentemente, también estamos hablando de reponer lo perdido, lo destruido durante las hostilidades”, dijo.

El jefe del Kremlin aseguró que, en el momento del inicio de la “operación militar especial” rusa en Ucrania, aproximadamente 515 de esos sistemas ya formaban parte del material bélico del Ejército ucraniano y de ellos 380 fueron destruidos.

“Una parte ha sido restaurada (...) y entendemos que tienen alrededor de 360 en las existencias”, agregó Putin.

Aseguró, además, que las defensas aéreas rusas “rompen” los drones extranjeros de ataque suministrados a Ucrania como “nueces”. “Es sabido que hay varios tipos de ellos. En primer lugar, estos son drones de ataque. Se han utilizado desde el principio. Sin embargo, solo se emplean de manera efectiva donde no hay defensas aéreas en el campo de batalla”, subrayó.

Dijo que los sistemas de defensa antiaérea rusa “son muy efectivos”.

“Esperamos que nadie se ofenda, pero los están rompiendo (los drones) como nueces. Se han eliminado decenas y decenas de esos drones”, aseveró.

El presidente ruso consideró que, en general, “todo ese ajetreo en torno al suministro de armas adicionales persigue a mi modo de ver un objetivo único, prolongar al máximo el conflicto armado” en Ucrania.

(Con información de EFE)

SEGUIR LEYENDO: