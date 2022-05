Putin sobrevivió a un intento de asesinato hace dos meses, afirmó el jefe de inteligencia ucraniano

De acuerdo con inteligencia ucraniana, hubo un intento de asesinato fallido contra presidente ruso Vladimir Putin tras su invasión militar a Ucrania. May 23, 2022. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS

De acuerdo con información publicada por los medios ucranianos, el jefe de inteligencia de ese país afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, sobrevivió a un intento de asesinato hace dos meses.

Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo que hubo un intento de matar al presidente ruso después de que invadiera Ucrania,

Así lo publicó el periódico Ukrainska Pravda, que afirma que Budanov dijo que representantes de la región del Cáucaso, que incluye a Armenia, Azerbaiyán, Georgia y partes del sur de Rusia, intentaron asesinar a Putin.

“Hubo un intento de asesinar a Putin. Incluso fue atacado, se dice, por representantes del Cáucaso, no hace mucho tiempo”, dijo Budanov, según el diario local.

“Esta es información no pública. Fue un intento absolutamente fallido, pero realmente sucedió. Fue hace como dos meses. Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo”, reiteró el jefe de la inteligencia ucraniana.

Se dice que Putin teme un intento de asesinato en su contra desde su decisión de invadir Ucrania.

El mes pasado, Putin llevó su “fútbol nuclear”, un maletín que puede lanzar un ataque de forma remota, al funeral de un político de extrema derecha. Los dolientes fueron retirados cuando el presidente presentó sus respetos al ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, mostrando sus temores de un intento de asesinato.

Putin ha afirmado anteriormente que ha escapado de numerosos intentos de asesinato.

En 2017, le dijo al cineasta Oliver Stone que había sufrido cinco intentos de asesinato en su contra, y que la única razón por la que está vivo es porque se ocupa personalmente de su propia seguridad.

“Hago mi trabajo y los oficiales de seguridad hacen el suyo y todavía se desempeñan con bastante éxito”, dijo Putin en el documental ‘Las entrevistas de Putin’.

Se dice que Putin viaja con su propio escuadrón de francotiradores, cuya función es localizar a los tiradores y matarlos antes de que puedan apretar el gatillo contra Putin.

En 2012, un ex alumno de escuela pública en Gran Bretaña fue arrestado en la ciudad portuaria ucraniana de Odessa en relación con un complot frustrado para asesinar a Putin.

Adam Osmayev, que pertenece a una prominente familia chechena opuesta a Putin, fue capturado por fuerzas especiales en Odessa y supuestamente confesó que quería viajar a Moscú y matar a Putin, entonces candidato presidencial, bombardeando su caravana.

Osmayev pasó años en prisión en Ucrania después de ser parte del complot de asesinato. Moscú ha intentado en vano que fuera extraditado a Rusia, pero Kiev se ha negado repetidamente.

En marzo, un exjefe del ejército británico dijo que la OTAN y los aliados occidentales no deberían descartar la posibilidad de asesinar a Putin.

En un documental de Oliver Stone, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que había sobrevivido a por lo menos cinco intentos de asesinarlo.

El coronel Richard Kemp dijo que Putin representa una “amenaza permanente y mortal” y matarlo puede ser “desagradable” para algunos, pero podría ayudar a salvar miles de vidas.

Osama bin Laden, el jefe del Estado Islámico Abu Bakr Al Baghdadi y el comandante de la Guardia Republicana iraní Qasem Soleimani fueron asesinados para contrarrestar las amenazas, argumentó el coronel.

El coronel Richard Kemp, que comandó las tropas británicas en Afganistán, le dijo al Mirror: “La OTAN debería considerar todas las opciones para sacarlo del poder. Eso incluiría matarlo, aunque no es probable que sea viable o deseable”.

A principios de este mes, un ex alto general estadounidense dijo que Putin estará desesperado por permanecer en el poder porque su sucesor podría querer asesinarlo.

En los despiadados salones de la política de poder rusa, donde no puede confiar en el estado de derecho y las instituciones gubernamentales para protegerlo, Putin puede estar en peligro real por parte de altos mandos militares y de seguridad por el catastrófico desempeño de Rusia en la invasión de Ucrania.

El general Jack Keane dijo que Putin, de quien se informa que tiene una salud gravemente mala, hará “cualquier cosa” para mantenerse en el poder después de descubrir que el bocado que le ha quitado a Ucrania podría ser más de lo que puede masticar.

