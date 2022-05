Infobae en Ucrania: Moshchun, el campo de batalla que esconde secretos trágicos y exhibe la derrota de las tropas rusas

Un maniquí de un soldado ruso aparece colgado en un puesto de control de Ucrania a la entrada de la ciudad de Moshchun. (Foto: Franco Fafasuli)

(Enviados especiales) Es un oficial del Ejército de Ucrania y se hace llamar Monovar para ocultar su nombre, apellido y rango. Está al frente del puesto de control que permite el paso -o no- de los automóviles que llegan desde Kiev y piden ingresar al pueblo de Moshchun.

“El maniquí es una broma ucraniana. Nos hace felices. Es un soldado ruso colgado. Es eso. Y nada más”, contesta Monovar ante la pregunta de Infobae.

Monovar sonríe poco y parece letal.

El oficial Monovar (nombre de guerra), el enviado especial de Infobae, Román Lejtman, y el traductor Andrii Ovod (Foto: Franco Fafasuli)

“En el bosque hubo un largo combate, casi cuerpo a cuerpo. Al final, ganamos”, afirmó Monovar.

-¿El bosque ya está bajo control del Ejército de Ucrania?-

-Sí y no. Sí porque tenemos el control territorial; no porque todavía hay soldados rusos y todo sigue siendo peligroso.

-¿Qué hacen los soldados rusos?

-No hay precisiones. Puede ser que aún no pudieron escapar, o puede ser que quieran recuperar el bosque. No lo sabemos todavía.

-¿Que hay en el bosque, además los soldados rusos escondidos?

-Hay trincheras, minas terrestres, restos de obuses y un feo olor...

-¿Olor a qué?

-¿De verdad quiere saberlo...?

-Sí.

-Hay rusos muertos por todos lados. Y los jabalíes salvajes se comen a los rusos. Además de los perros.

-¿Los perros?

-Sí. Los perros nos hacen felices cuando aparecen con un pedazo de ruso entre los dientes.

El bosque de Moshchun y atrás las trincheras que usaron las tropas rusas para atacar al Ejército de Ucrania. (Foto: Franco Fafasuli)

La contraofensiva de Ucrania tardó casi un mes en recuperar al pueblo de Moshchun. Fue un combate intenso, de noche y de día, que causó muchísimas bajas a los dos Ejércitos. Moshchun era un destino turístico en Ucrania, y ahora es un pueblo devastado por la guerra ilegal que desató Vladimir Putin desde el Kremlin.

Una casa destruida durante los combates entre fuerzas rusas y ucranianas en el pueblo de Moshchun. Foto: Franco Fafasuli)

Chochiya Eldar tiene 18 años y es soldado mayor en el batallón 72 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Participó en los combates más dramáticos en el bosque de Moshchun y ya herido fue hospitalizado en Kharkiv. Regresó hace pocos días a esta ciudad, y aguarda su traslado al frente de batalla cuando sea requerido por la comandancia del batallón 72.

El soldado Chochiya Eldar que enfrentó a las tropas rusas en el bosque de Moshchun. (Foto: Franco Fafasuli)

“Nosotros estábamos en el bosque, defendiendo nuestro territorio. Y los rusos llegaron. Eran cientos, y disparaban con sus ametralladoras, tiraban minas y obuses. No nos quedó otra alternativa que retroceder. Yo me protegí en un casa que está al lado del bosque. Había disparos en todas las direcciones” , describió el soldado Eldar a Infobae.

-¿Y cómo lograron que las fuerzas rusas retrocedieran?

-Nosotros seguimos peleando. Y finalmente ellos retrocedieron. A mí me hirieron con un obús y se prendió fuego mi chaleco antibalas. Me llevaron al hospital de Kharkiv. Estuve casi un mes.

-Pero volvió al frente de combate...

-Sí. Pero tengo un trauma por la guerra. Estoy con ayuda psicológica.

El soldado Chochiya Eldar en la casa que utilizó para defenderse durante la ofensiva rusa en el bosque de Moshchun. (Foto: Franco Fafasuli)

La retirada rusa dejó destrucción y cientos de minas terrestres escondidas en el bosque de Moshchun. El Ejército de Ucrania envió a una brigada de zapadores para revisar el bosque, pero asumen que es imposible despejar todas las minas cuando la guerra aún continúa a 40 kilómetros de distancia.

Por eso, al Ejercito de Ucrania no quedó otra alternativa que anunciar los peligros ocultos del bosque y prohibir su ingreso hasta nuevo aviso.

Un cartel en ucraniano que advierte que es" peligroso para la vida" entrar en el bosque de Moshchun. Foto: Franco Fafasuli)

La vida cotidiana en la ciudad de Moshchun está apagada. En el centro del pueblo se montó un centro de asistencia humanitaria, y en una calle paralela al bosque sólo se encontraba abierto un almacén de ramos generales.

La gente de Moshchun apuesta a que Ucrania ganará la guerra contra Rusia y que el almacén les venderá lo indispensable para arreglar su casa. “Esto algún día terminará”, aseguró el soldado mayor Chochiya Eldar antes de encender su enésimo cigarrillo del día.

