Nueva Zelanda anunció una nueva batería de sanciones contra personas y entidades rusas

Las medida condenan a quienes son considerados como participes de campañas de desinformación sobre la invasión de las tropas del Kremlin a Ucrania

El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este miércoles una nueva batería de sanciones contra ocho personas y entidades rusas implicadas en la campaña de desinformación de Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania.

La ministra de Exteriores neozelandesa, Nanaia Mahuta, explicó que “las sanciones de este miércoles son las primeras que dirigen a la actividad cibernética maliciosa de Rusia, y reflejan el compromiso de responder a la agresión del presidente ruso, Vladimir Putin, en todos los frentes”, tal y como ha recogido el portal de noticias Stuff National NZ.

Así, aseguró que “la máquina de propaganda del presidente Putin está en pleno apogeo, difundiendo mentiras e información falsa para justificar la invasión ilegal de Rusia”.

Entre los organismos y las personas afectados por estas sanciones figuran el director general de la cadena de radio y televisión VGTRK, Oleg Dobrodéev, el presidente del grupo mediático Krasnaya Zvezda, Alexéi Pimánov, el cofundador del portal de noticias NewsFront, Mijaíl Sinelin o la Agencia de Investigación de Internet.

Nueva Zelanda ya aplica sanciones a más de 700 individuos y entidades de Rusia, entre ellos al presidente ruso, Vladimir Putin. Entre las entidades que ya fueron sancionadas está el Banco Central ruso, Alfa-Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, GenBank.

APOYO ALEMÁN

Luego de haber recibido fuertes críticas por su postura respecto a la importación de gas ruso, Alemania, uno de los países europeos más dependientes de Moscú para su energía antes de la guerra en Ucrania, se comprometió a independizarse “para siempre”.

“Estamos reduciendo decididamente nuestra dependencia de la energía rusa a cero, para siempre”, afirmó este martes la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, durante su visita a Kiev.

Estas palabras de la funcionaria tienen lugar horas después de que la agencia Reuters informara el lunes que el Gobierno alemán se está preparando para cualquier interrupción repentina del suministro de gas ruso con un paquete de medidas de emergencia que podría incluir la toma de control de empresas esenciales, según confiaron tres personas familiarizadas con el asunto.

Los preparativos dirigidos por el Ministerio de Economía alemán muestran el elevado estado de alerta sobre el suministro del gas que alimenta la mayor economía de Europa, fundamental para la producción de acero, plásticos y automóviles.

El gas ruso representó el 55% de las importaciones de Alemania el año pasado y Berlín ha recibido presiones para que ponga fin a una relación comercial que, según los críticos, está ayudando a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

(Con información de Europa Press)

