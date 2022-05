Entre el dolor y la emoción: por la guerra, dos hermanas ucranianas se reencontraron después de 20 años sin verse

Tatyana Kluge García y Angelika Batiai se reencontraron después de 20 años y en medio de una guerra que forzó a una de ellas a dejar su país y su familia atrás.

En una calle de Cataluña, dos hermanas separadas hace más de 20 años lograron por fin reencontrarse, una reunión que llevaban planeando años y que finalmente se llevó a cabo en medio del ruido de la guerra y de la amenaza de los tanques rusos en Ucrania.

“El momento fue a la vez feliz y triste”, dijo Angelika Batiai, de 24 años, a The Guardian. “Aquí estaba viendo a mi hermana nuevamente después de 20 años, pero por otro lado, acababa de dejar a mi familia y amigos en un país en guerra”.

Las medias hermanas habían pasado los primeros años de sus vidas juntas en la aldea de Nikolaev, en el sur de Ucrania, apoyándose la una en la otra mientras crecían con solo una madre ausente para cuidarlas.

Los problemas familiares los separaron poco después; Angelika, de cinco años, fue enviada a vivir con una tía y Tatyana, de seis, con una abuela antes de terminar bajo el cuidado del Estado.

Suplicaron que los mantuvieran juntos, recordó Tatyana Kluge García, de 25 años. “Pero económicamente era imposible, la tía de Angelika no podía permitirse el lujo de acogernos a los dos”.

A la edad de ocho años, Tatyana fue adoptada por una familia en la ciudad española de Girona, cerca de Barcelona, cambiando su arduo comienzo por una nueva familia, país y lista de idiomas.

Incluso cuando su dominio del ucraniano se desvaneció, su hermana permaneció constantemente en sus pensamientos. “Siempre dije que iría a Ucrania y la encontraría”, dijo Tatyana. Cuando era adolescente, buscó en las redes sociales cualquier rastro de su hermana, e incluso descargó la red social rusa VK en un momento dado.

A más de 3200 kilómetros de distancia, en Ucrania, Angelika estaba haciendo lo mismo. Cuando se topó con un perfil de Facebook en 2019 que mostraba a una joven sonriente en España, estaba segura de haber encontrado a Tatyana. “Solo sabía que era mi hermana”.

Desde entonces los chats y las conversaciones entre ellas se hicieron regulares, logrando superar cada vez más fácilmente las barreras lingüísticas y culturales.

“Era como una amiga que estás conociendo, pero en realidad es tu hermana y quieres compartir tu vida con ella”, dijo Tatyana. Emocionadas, hicieron planes para reunirse en España, solo para que la pandemia descarrilara la posibilidad.

El reencuentro parecía estar cada vez más lejos, pues cuando se abrieron las fronteras comenzaron los rumores de guerra en Ucrania. Para febrero, Tatyana hizo una llamada desesperada a su hermana Angelika.

“Le dije que aquí están diciendo que va a haber una guerra”, contó la joven al medio británico.

Angelika trató de atemperar los temores de su hermana. “Esperaba que todo esto pasara y que todo estuviera bien”, dijo. “Pero sólo empeoró y empeoró”.

Ella y su prometido dejaron su hogar en Nova Odesa y se dirigieron a un pueblo cercano donde su primo había convertido su sótano en un refugio improvisado. A medida que el sonido de los bombardeos crepitaba en la distancia, se precipitaban al sótano. “Tatyana me enviaba mensajes de texto todos los días, diciendo que empacara, que todos me estaban esperando, que estaban preocupados”, dijo.

Angelika sondeó a los que la rodeaban, pero sus seres queridos estaban decididos a quedarse. “Fue una decisión muy difícil porque no quería dejar a mi familia”, dijo. “También estaba muy preocupado por cómo iba a llegar allí por mi cuenta, era un largo camino”.

Tatyana Kluge García vive en España desde muy niña tras ser adoptada porque su familia materna no podía sostener a las dos hermanas.

Al final, fue un mensaje de la madre de Tatyana, reforzando que ella estaría a salvo en España, lo que convenció a Angelika. Partió hacia la frontera polaca en un vehículo con otros ucranianos que querían irse, preparándose para lo peor. “Estaba aterrorizada de que nos detuvieran o de que hubiera una alerta aérea”, dijo Angelika.

Su ansiedad estaba mezclada con el nerviosismo por lo que le esperaba: “Todo el tiempo estuve pensando en cómo sería ver a mi hermana y si me aceptaría”, dijo.

Desde su casa en Girona, Tatyana siguió cada paso de Angelika. Le compró un boleto de avión desde Varsovia, luchando contra la cobertura móvil irregular y las barreras del idioma para asegurarse de que su hermana llegara al vuelo. “Me estaba volviendo loca”, dijo Tatyana. “Ella nunca había estado en un avión, no sabía cómo hacer el check-in o facturar su equipaje”.

Los días de ansiedad se desvanecieron tan pronto como vio a su hermana. “Siempre me había preguntado cómo sería ese momento”, dijo Tatyana. “Piensas: ‘Tal vez esté en estado de shock, tal vez no sepa qué decir, tal vez llore’. Pero al final no podía creer lo que estaba pasando”.

Hace un mes Angelika llegó a España y en ese tiempo las hermanas han logrado mantener una cómoda convivencia en el apartamento de Tatyana, superando la barrera del idioma con gestos de las manos, un vocabulario construido en conjunto y las ayudas del traductor de Google.

Miles de refugiados ucranianos han acudido a España para buscar asilo tras salir huyendo de los horrores de la guerra en su país. Torrevieja, España, 15 de marzo de 2022. REUTERS/Eva Mañez

Su improbable reencuentro todavía se siente como un sueño para ambas, que comparten miradas en silencio como incrédulas de estar realmente viendo a su hermana perdida hace tantos años.

Ninguna sabe lo que sigue, y ambas entienden la incertidumbre de los miles de refugiados que han llegado a España desde que empezó la guerra, unos 135 mil según las autoridades españolas. Angelika todavía no sabe si regresará con su prometido, a su trabajo y a su familia, que se quedaron en Ucrania soportando la invasión rusa, o si logrará traerlos a España y empezar con ellos una nueva vida.

“Simplemente no puedo dejar de pensar en eso”, dice la joven, pero aún no tiene respuesta a sus propias dudas.

Por su parte, su hermana dice que el reencuentro ha sido un “sentimiento maravilloso e increíble”, pero concede que la alegría se mezcla con la angustia por las circunstancias en que se dio.

La historia de estas hermanas termina mostrando dos caras insólitas de la guerra, el perder a tus seres queridos, pero también encontrarlos.

