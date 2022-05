Ucrania denunció que Rusia volvió a atacar acería de Mariúpol tras la evacuación

Trabajadores venezolanos protestaron contra el régimen de Nicolás Maduro para exigir mejores condiciones laborales

El miembro de la junta directiva de la Empresa Siderúrgica del Orinoco dijo que los empleados en país caribeño, y especialmente en el estado Bolívar, no pueden vivir bien porque no tienen “libertades, no tenemos autonomía sindical y no se respetan las convenciones colectivas”