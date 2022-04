De ganar el récord Guinness por las piernas más largas del mundo a convertirse en una sensación de OnlyFans

La joven de 19 años ganó el 2021 el récord Guinnes por ser la mujer con las piernas más largas del mundo

La mujer con las piernas más largas del mundo, certificada por el récord Guinness, tiene 29 años, vive en Texas (Estados Unidos) y de sus 1,85 metros de estatura, 1,3 metros corresponden a sus piernas. Ahora, esta adolescente se abre paso en OnlyFans y ha probado ser toda una sensación.

La joven obtuvo su récord Guinness en 2021 y desde entonces está ganando cada vez más seguidores en sus cuentas de TikTok y OnlyFans.

Su cuenta de TikTok ha crecido a casi 2 millones de seguidores en los últimos dos años desde que comenzó a publicar videos durante la pandemia. En OnlyFans, promociona su hito pero les dice a los suscriptores que pagan 35 dólares al mes por su contenido que “no se promete desnudez”.

“Solo quiero demostrar que las chicas altas como yo pueden ser tan convencionalmente atractivas como cualquier otra persona”, le dijo a The Sun sobre su trabajo en el sitio web de contenido para adultos.

El récord lo recibió en 2021

La nativa de Cedar Park, Texas, obtuvo el récord mundial Guinness por las piernas femeninas más largas y las piernas adolescentes más largas. Su pierna derecha mide 1,35 metros y su pierna izquierda, un poco más corta, mide 1,34 metros.

Currin dijo que su cuenta de TikTok comenzó como una broma, pero una vez que se volvió viral, decidió usar esa buena energía para difundir vibraciones positivas.

“Solo quiero que las personas se acepten a sí mismas por lo que son y acepten su singularidad”, dijo. “A través de la publicación, aprendí a amarme a mí misma, a aceptarme a mí misma y quería tratar de demostrar que ser alta no es tan malo como la gente lo pinta”.

La influencer admitió que los beneficios de ser alto son “limitados”. Si bien su estatura le ha permitido participar en deportes como el baloncesto y el voleibol mientras crecía, dijo que fue acosada durante su infancia por ser tan escultural.

Maci dice que quiere dedicarse a ser una influencer tiempo completo y darle voz a las chicas más altas que sufren discriminación por su estatura

“El mundo no está diseñado para personas más altas y, a veces, es molesto. Siento que todo está diseñado para un tamaño, ‘el tamaño ideal’”, dijo. “Cuando la gente se me acerca en público es para preguntarme mi estatura o para sacarse una foto conmigo”.

“Realmente no me importa responder a sus preguntas, solo tienen curiosidad”, agregó. “Lo único que no me gusta es cuando la gente me toma fotos sin mi permiso.

“Es casi una violación de la privacidad y ni siquiera son hábiles al respecto”, explicó a la publicación.

La joven abrió su cuenta en Onlyfans y cobra 35 dólares a sus subscriptores, a quienes recuerda que no comparte contenido sexualmente explícito

Aunque la adolescente está desempleada, tiene la esperanza de convertirse en modelo e influenciadora de las redes sociales a tiempo completo. Ella también ha decidido permanecer soltera por elección, notando que muchos hombres acuden en masa a ella.

“Hay mucha gente a la que le gustan las chicas altas, las citas no son difíciles”, dijo. “Simplemente elijo no tener citas en este momento”.

De sus 1,85 metros de estatura, 1,3 corresponden a sus piernas

También se siente feliz de que sus videos de TikTok estén marcando la diferencia en la vida de las personas, y admite que innumerables fanáticos se han acercado a ella para pedirle consejos sobre la positividad corporal.

Una interacción de admiradores “realmente dulce” se quedó cerca de su corazón: fue con una niña de 5 años que estaba creciendo a un ritmo acelerado y la madre de la niña le envió a Currin un dibujo hecho a mano que la niña dibujó de las dos damas de pie una al lado de la otra.

La joven de texas afirma que el mundo no está adecuado para las personas muy altas

Y aunque las redes sociales son un lugar privilegiado donde Currin puede ser ella misma y mostrar sus piernas, afirma que a menudo recibe mucho “odio” en el mundo cibernético. Pero ella está convirtiendo lo negativo en positivo.

“Cuando comencé TikTok me molestaba, pero a medida que crecía me di cuenta de que no debería importarme lo que la gente al azar dice sobre mí en Internet”, dijo. “Nunca los voy a conocer, no saben nada de mí”.

