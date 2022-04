Invasión a Ucrania EN VIVO: Kiev denunció que Rusia ejerce violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas

Ucrania halló 410 cadáveres de civiles asesinados por las tropas de Putin (REUTERS/Zohra Bensemra)

Ucrania, que este fin de semana retomó el control de toda la región de Kiev a manos del ejército de Putin, descubrió la barbarie rusa: una “masacre deliberada” en la ciudad de Bucha, a 30 kilómetros al noroeste de la capital y cientos de cuerpos de civiles asesinados en otras ciudades recuperadas.

Entretanto, el papa Francisco dice que reza por los que huyen de Ucrania pero evitó mencionar la invasión de Putin.

“Miles de personas se han visto obligadas a huir de Ucrania a causa de la guerra. Pero muchos también se han visto obligados a abandonar su tierra natal en Asia, África y América. Mis pensamientos y oraciones están con todos ellos”, publicó el papa Francisco en su cuenta de Twitter oficial.

Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, sorprendió con un mensaje en vivo para la audiencia de los Grammys 2022. El mandatario ucraniano inicio su discurso haciendo énfasis en la tragedia de silenciar ante las injusticias.

Volodímir Zelensky

Lunes 4 de abril

08:15: Más de cinco semanas después del inicio de la guerra en Ucrania, un total de once políticos regionales ucranianos se encuentran en cautiverio ruso, según han informado este domingo las autoridades de Kiev.

Los políticos locales de las regiones de Kiev, Kharkiv, Mikolaiv y Donetsk están desaparecidos, según ha confirmado la vice primera ministra ucraniana Irina Vereshchuk. Según Vereshchuk, se están llevando a cabo negociaciones para el intercambio de prisioneros.

La declaración se produce después de que Vereshchuk informara el viernes de que 86 militares ucranianos habían sido liberados del cautiverio ruso.

Asimismo, las autoridades ucranianas también han informado de que la alcaldesa del pueblo de Motyshin, Olga Suchenko, y su marido han sido encontrados muertos en la zona de Kiev.

Tras el estremecedor hallazgo, los países occidentales acusaron este domingo a las tropas rusas de cometer “crímenes de guerra” y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de estar cometiendo “un genocidio” de civiles en su país.

07:06: Ucrania denunció que Rusia ejerce violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas.

En un vídeo publicado en Twitter, el miembro del Parlamento, Olexiy Goncharenko, ha afirmado que se han encontrado varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera no muy lejos de Kiev. “Se entiende lo que ha pasado”, ha subrayado, agregando que, tras agredir a las mujeres, los rusos han intentado quemar sus cuerpos.

El alcalde de Irpin, Oleksander Markushin, ha denunciado que las mujeres y las niñas de la localdiad han sido tiroteadas, y ha declarado a Deutsche Welle que luego han sido arrolladas por los tanques rusos.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha incidido en un mensaje de vídeo publicado en Twitter, en que cuanto más rápido pueda el Ejército ucraniano “liberar” los territorios ocupados por Rusia, más se respetarán allí los Derechos Humanos.

“Las mujeres no serán violadas. Los niños no tendrán que ver cómo violan a sus madres. Los civiles no serán asesinados”, ha aseverado Kuleba, añadiendo que Ucrania necesita apoyo para lograrlo: “Necesitamos armas, ahora”, ha recalcado.

Asimismo, Human Rights Watch (HRW) denunció este domingo en un informe que en las zonas de Ucrania bajo control ruso se cometieron “ejecuciones sumarias” y “otros graves abusos” que podrían constituir crímenes de guerra.

La ONG documentó -entre el 27 de febrero y el 14 de marzo- decenas de casos en que las fuerzas rusas cometieron lo que constituirían crímenes de guerra contra civiles en zonas ocupadas en las regiones de Kharkiv, Chernígov y Kiev. Según un comunicado de la organización, dichos casos incluyen una violación, dos ejecuciones sumarias, de seis hombres en una ocasión y de uno en otra, y otras instancias de violencia y amenazas contra civiles.

Ante las cámaras del mundo que visualizan la entrega de los premios Grammy, el mandatario aprovechó para pedir por su nación y precisó que todavía necesitaban la unión del mundo para coadyuvar a todas las ciudades de Ucrania que están siendo destruidas por la invasión rusa.

“¿Qué es más opuesto a la música que la guerra?”, dijo al comienzo de su mensaje durante la gala La 64.ª edición de los Grammy el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, en un llamado a detener la guerra de Rusia contra su país.

4:30: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha solicitado a última hora de este domingo el fin de los “crímenes de guerra” rusos tras la masacre de civiles en Bucha.

“El mundo ya ha visto muchos crímenes de guerra. En diferentes épocas. En diferentes continentes. Pero es hora de hacer todo lo posible para que los crímenes de guerra de los militares rusos sean la última manifestación de tal maldad en la tierra”, ha subrayado Zelenski en su discurso nocturno diario, publicado en la página web oficial de la presidencia.

Así, ha hecho hincapié en que los “asesinos, torturadores, violadores y saqueadores que se llaman a sí mismos el Ejército. Sólo merecen la muerte después de lo que hicieron”, ha recalcado.

En este sentido, el presidente ucraniano ha explicado que ha aprobado la decisión de crear un mecanismo especial de justicia en Ucrania para la investigación y el examen judicial de todos los crímenes.

“Todos los culpables de tales crímenes serán incluidos en un libro especial de torturadores, serán encontrados y castigados”, ha advertido.

También ha asegurado que “los crímenes de guerra en Bucha y otras ciudades durante la ocupación rusa también serán considerados por el Consejo de Seguridad de la ONU el martes”.

2:50: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó a las fuerzas rusas de “asesinas”, “torturadoras” y “violadoras” después de que se encontraran cientos de cuerpos de civiles a las afueras de Kiev.

El mandatario prometió investigar y enjuiciar todos los “crímenes” rusos en Ucrania y dijo que había creado un “mecanismo especial” para hacerlo.

“Cientos de personas fueron asesinadas. Civiles torturados y ejecutados. Cadáveres en las calle”, dijo.

“El mal concentrado a nuestra tierra. Asesinos, torturadores, violadores, saqueadores, que se llaman a sí mismos un ejército y que solo merecen la muerte después de lo que hicieron”, agregó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, en Kiev, Ucrania, el 3 de abril de 2022.. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

2:00: Al menos siete personas murieron y 34 resultaron heridas este domingo en un bombardeo ruso sobre un barrio residencial de Kharkiv, una ciudad situada en el noreste de Ucrania, informó la fiscalía local.

“Los ocupantes rusos bombardearon edificios residenciales en el distrito Slobodskyy de Kharkiv. Como resultado, se dañaron una decena de casas y un depósito de trolebuses. Según informaciones preliminares, siete personas murieron, 34 resultaron heridas, entre ellas tres niños”, afirmó el servicio de prensa de la fiscalía.

00:51: Alemania propuso este domingo a la Unión Europea considerar prohibir el gas ruso debido a la brutal invasión a Ucrania.

Además, la ministra de Defensa, Christine Lambrecht, pidió sanciones a Rusia.

