La imagen de la boca de un tiburón que se viralizó en las redes sociales

La imagen de un tiburón que dio que hablar en redes sociales

Un gran tiburón mako de aleta corta trató de morder la cámara de un investigador de tiburones en Carolina del Norte, y la foto está poniendo los pelos de punta a mucha gente en las redes sociales.

La imagen, tomada durante una expedición reciente de OCEARCH, muestra al tiburón con la boca abierta, revelando fila tras fila de dientes irregulares. El momento fue capturado con una cámara submarina cebada desplegada por Chris Malinowski, director de investigación y conservación del Ocean First Institute con sede en Colorado.

El texto con el que uno de los investigadores acompañó la publicación de las imágenes

“¡GUAU! ¡Nuestro Director de Investigación y Conservación, el Dr. Chris Malinowski, acaba de comenzar con una explosión! ¡Está frente a la costa de Carolina del Norte desplegando BRUVS (cámaras submarinas con cebo) con nuestros socios OCEARCH y atrapó a este hermoso tiburón mako! ¡Son los tiburones más rápidos del océano y tienen un mecanismo que sobrecalienta sus ojos para que puedan ver presas que se mueven rápidamente! ¡Estén atentos ya que estará allí durante la próxima semana en busca de más tiburones!”, explicaron.

El medio News Observer detalló en su nota que los comentarios en las redes sociales van desde el asombro hasta el miedo, junto con algunos chistes sobre una brecha obvia en los dientes del tiburón.

“Como una hermosa avalancha de hojas de afeitar”, escribió Samantha Whitcraft. “Esa es una cara que solo dos personas podrían amar, madre y ortodoncista”, dijo Susan Tegan. “Soy buceador, instructor y enseño pesca submarina. Eso no es hermoso, adorable, nada por el estilo”, escribió Ken Barkhuff. “Si alguna vez te ha embestido un tiburón (me ha pasado), no son hermosos con la boca abierta viniendo hacia ti”, explicó.

Estos animales pueden crecer hasta 13 pies de largo (casi 4 metros) en el Atlántico y pueden nadar a 45 mph (72,4 kmh)

En las fotos difundidas no se puede observar el tamaño del animal, pero según los expertos pueden crecer hasta 13 pies de largo (casi 4 metros) en el Atlántico y pueden nadar a 45 mp/h (72,4 km/h).

La especie Mako es una parte crítica de la cadena alimentaria marina. Sin embargo, también son conocidos por una “apariencia temible” debido a que sus dientes largos y delgados son “visibles incluso cuando la boca está cerrada”, señalan los expertos.

La agencia está utilizando su investigación para desacreditar “la idea general de que todos los tiburones son monstruos”

La nota explica que la expedición OCEARCH zarpó de Carolina del Norte este mes para encontrar evidencia de que la región puede ser un lugar de apareamiento para los grandes tiburones blancos. El Ocean First Institute fue una de las instituciones colaboradoras.

La expedición se llevó a cabo del 4 al 24 de marzo y viajó tan al norte como Onslow Bay frente a Morehead City. El director del Instituto Ocean First, Mikki McComb-Kobza, dijo a McClatchy News que la agencia está utilizando su investigación para desacreditar “la idea general de que todos los tiburones son monstruos”.

“Sé que él (el mako) da un poco de miedo con los dientes y todo eso, pero realmente es un animal fascinante y su historia es mucho más genial de lo que mucha gente sabe”, explicó McComb-Kobza.

“Los makos pueden estar más estrechamente relacionados con el tiburón depredador más grande que jamás haya existido, el Megalodon. ... ¡Son los tiburones más rápidos del océano y tienen un mecanismo que sobrecalienta sus ojos para que puedan ver presas que se mueven rápidamente!” concluyó.

SEGUIR LEYENDO: