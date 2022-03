Joe Biden se reunirá este domingo en Polonia con los ministros ucranianos de Exteriores y Defensa

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla durante una sesión informativa sobre los esfuerzos humanitarios para Ucrania, en el aeropuerto de Rzeszow-Jasionka, en Jasionka, cerca de Rzeszow, Polonia, 25 de marzo de 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá este sábado con los ministros de Exteriores y de Defensa de Ucrania, Dmitro Kuleba y Oleksii Réznikov, respectivamente, durante su visita a Varsovia.

En un breve comunicado, la Casa Blanca anunció este sábado que Biden tenía previsto “participar en parte de una reunión” en la capital polaca entre los ministros ucranianos y los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, que acompañan al presidente en su viaje.

La oficina de Biden no dio más detalles sobre la reunión, más allá de indicar que se produciría por la mañana, antes de que el mandatario llevara a cabo el resto de su agenda oficial en Varsovia.

Biden tiene previsto entrevistarse al mediodía con el presidente polaco, Andrzej Duda, antes de visitar el estadio de fútbol PGE Narodowy, reconvertido en centro de refugiados para atender a algunos de los más de 2,17 millones que han huido de Ucrania hacia Polonia desde que empezó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente polaco, Andrzej Duda, asisten a una reunión informativa sobre los esfuerzos humanitarios para Ucrania, en el aeropuerto de Rzeszow-Jasionka, en Jasionka, cerca de Rzeszow, Polonia, el 25 de marzo de 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Además de reunirse con refugiados, Biden estará con el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, y con las organizaciones que están llevando a cabo la respuesta humanitaria, incluida la organización contra el hambre World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés.

Biden nombró precisamente esta semana a José Andrés como copresidente del consejo asesor presidencial sobre Deporte, Fitness y Nutrición.

Antes de volar de vuelta a Washington, Biden dará este sábado un discurso en el Palacio Real de Varsovia a las 18:00 horas (17:00 GMT) para destacar “los esfuerzos unidos del mundo libre para apoyar al pueblo de Ucrania”, según la Casa Blanca.

“(Es) un discurso importante en el que hablará de lo que está en juego en este momento, la urgencia del desafío que tenemos por delante (...) y por qué es importante que el mundo libre se mantenga unido ante la agresión rusa”, dijo este viernes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla con un soldado durante su reunión con soldados del Ejército de Estados Unidos asignados a la 82ª División Aerotransportada en el G2 Arena en Jasionka, cerca de Rzeszow, Polonia, el 25 de marzo de 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Durante su gira europea, que comenzó el miércoles, Biden ha visitado además a los militares estadounidenses cerca de la frontera con Ucrania y ha participado en Bruselas en tres cumbres de la OTAN, el G7 y la Unión Europea (UE) centradas en la invasión rusa de Ucrania.

Biden se sentó a almorzar pizza el viernes con algunos miembros de la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de EEUU, desplazados a Polonia para reforzar el flanco oriental de la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania.

“Estamos en medio de, y no quiero sonar demasiado filosófico, pero en medio de una lucha entre democracias y oligarcas“, expresó el mandatario.

Y siguió: “El mundo no será el mismo, no por Ucrania, pero no será el mismo dentro de 10 o 15 años en términos de nuestras estructuras organizacionales. La pregunta es: ¿Quién prevalecerá? ¿Nuestra democracia va a prevalecer y los valores que compartimos? ¿O las autocracias van a prevalecer? Y eso es realmente lo que está en juego. Entonces lo que están haciendo (dijo a los soldados) es consecuente, realmente consecuente”.

“Muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Ustedes son la mejor fuerza de combate de la historia del mundo“, dijo también el presidente a los soldados junto al aeropuerto de la ciudad polaca de Rzeszów, situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

(Con información de EFE)

