Una joven ucraniana denunció que “los soldados rusos están violando mujeres y disparando a la gente en los sótanos” en Irpin

Anastasia Taran en una fotografía junto a uno de los tres gatos con los que huyó de Irpin

Una joven ucraniana que huyó de la ciudad de Irpin, ubicada cerca de Kiev y ocupada por las tropas de Rusia desde los primeros días de la invasión, denunció este martes que hay soldados rusos que violan a mujeres y asesinan a civiles que buscan refugio en subsuelos.

“Irpin es un infierno. Hay muchos soldados rusos que se limitan a disparar a la gente que entra en las casas particulares y, en el mejor de los casos, sólo echan a la gente de sus casas. Violan a las mujeres y se limitan a tirar a los muertos. Abren los sótanos donde se esconde la gente y les disparan”, contó Anastasia Taran, de 30 años, en un reportaje de EuromaidanPress.

En Irpin, los ciudadanos no pudieron escapar de la invasión, a pie, hasta el 5 de marzo, ya que todos los puentes que conectaban la ciudad con la zona de Kiev estaban destruidos. “Nuestro puesto de control está frente al puente, hay que tener mucho cuidado allí porque los ocupantes disparan. Estuvimos bajo el fuego de los morteros, las explosiones estaban a 50-100 metros de nosotros. Hay que escuchar atentamente las instrucciones de nuestros soldados: si gritan “cielo”, significa que hay que esconderse, si gritan “corre”, significa que hay que huir al siguiente refugio”, contó Anastasia, que trabajaba como camarera y ahora escribe en Instagram consejos sobre cómo salir de la ciudad.

Foto de archivo: Ucranianos cruzan un puente destruido durante una evacuación en la ciudad de Irpin a las afueras de Kiev el 13 de marzo de 2022 (REUTERS/Marko Djurica)

Anastasia también explicó que, junto a su marido, pasó una semana sin acceso a Internet, electricidad, calefacción o agua en Irpin. “En nuestra casa vivía un chico de Lugansk que ya lo había vivido. Reunió a todos los vecinos que quedaban y dijo que la situación sólo empeoraría. Argumentó que era el momento adecuado para irse. Empaquetamos las cosas por nuestra cuenta y riesgo. Cada uno se llevó lo que pudo. Sólo teníamos nuestros papeles y los gatos”.

La joven recordó que ninguno de los vecinos sabía cuál era la situación en los alrededores y dónde estaban los puestos de control, pero se arriesgaron y abandonaron la zona. Tuvieron suerte porque muchos ciudadanos no pudieron salir.

Ahora ella, su marido y sus tres gatos están en Lviv, la ciudad más grande cercana a Polonia. “Me siento más tranquila, pero todavía estoy ansiosa. Me da miedo el silencio porque constantemente se espera algo malo de él. Todavía me da miedo salir a la calle: siempre busco refugio”. Y reconoció que su mayor temor es no poder volver a su casa.

Foto de archivo: un miembro de las fuerzas ucranianas toma posición en Irpin el 12 de marzo de 2022 REUTERS/Gleb Garanich

Irpin era un suburbio acomodado de Kiev, la capital de Ucrania, pero la mayoría de sus habitantes han huido de los bombardeos rusos y ahora es una ciudad fantasma. Las calles están llenas de escombros, consecuencia de los misiles Grad que reventaron tanto edificios de apartamentos de gran altura como modestos bungalows de madera y ladrillo.

Con información de AFP

