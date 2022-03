La foto que muestra que Rusia atacó el teatro de Mariupol aún sabiendo que había niños refugiados allí

Una de las imágenes del teatro destruido en Mariupol (@mariupolnow)

Una imagen publicada por el ayuntamiento de Mariupol en las últimas horas muestra toda una sección del gran teatro de tres plantas derruida tras el ataque del miércoles por la noche. Cientos de personas se habían refugiado en el edificio cobijándose del asfixiante asedio ruso a la estratégica ciudad portuaria del Mar de Azov, que comenzó hace tres semanas. Pero más dramática es otra imagen, antes del bombardeo.

Desde días antes del ataque ruso, el lugar estaba siendo usado como refugio y, ante las noticias de cohetes que cayeron en zonas civiles, las autoridades decidieron tomar recaudos.

En ese sentido, escribieron sobre el pavimento en el exterior del elegante teatro, con grandes letras visibles desde satélites, la palabra “Niños” en ruso.

Como prueba de ello, la empresa de tecnología espacial Maxar divulgó la imagen que captó el lunes, al menos 48 horas antes del ataque.

La palabra "niños" escrita a ambos costados del teatro (AP)

En ambos costados del edificio se ve escrito “ДЕТИ”.

Según los primeros reportes, habían “más de mil” personas en el lugar, mayormente mujeres y niños.

Los escombros sepultaban la entrada del refugio en el teatro y el número de víctimas no estaba claro, dijo en Telegram Pavlo Kyrylenko, jefe del gobierno regional de Donestk. El parlamentario ucraniano Sergiy Taruta, ex gobernador de la región de Donetsk, donde se encuentra Mariúpol, dijo más tarde en Facebook que algunas personas habían logrado escapar con vida del edificio. No dio más detalles.

No fue el único posible crimen de guerra en la ciudad. Los ataques aéreos rusos también alcanzaron un recinto municipal de piscinas en Mariúpol donde se cobijaban civiles, incluidas mujeres y niños, dijo Kyrylenko. “Ahora hay mujeres embarazadas y mujeres con niños bajo los escombros allí”, escribió, aunque en un principio se desconocía el número de víctimas.

El Teatro Regional de Drama de Donetsk destruido por un ataque aéreo durante la invasión rusa de Ucrania, en Mariúpol, Ucrania, 16 de marzo de 2022. REUTERS/Servicio de prensa de la Administración Civil-Militar Regional de Donetsk

Pero hay esperanza de encontrar sobrevivientes del ataque. “El refugio antibombas aguantó. Ahora se están retirando los escombros. Hay supervivientes. Todavía no sabemos (el número de) víctimas”, dijo a Reuters por teléfono el asesor del alcalde Petro Andrushchenko.

Rusia negó el ataque

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo el jueves que la acusación de que Rusia había bombardeado el teatro era “mentira”.

Repitió que el Kremlin niega que las fuerzas rusas hayan atacado zonas civiles desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero. “Las fuerzas armadas rusas no bombardean pueblos y ciudades”, dijo en una rueda de prensa.

(Con información de AP y Reuters)

SEGUIR LEYENDO: