Putin advirtió a los oligarcas y dijo: “El pueblo distinguirá a los verdaderos patriotas y escupirá a la escoria traidora”

Empresarios y millonarios, también conocidos como ‘oligarcas rusos’ han sido, desde que comenzó la invasión de Rusia contra Ucrania el pasado 24 de febrero, objeto de sanciones económicas muy duras por parte de Occidente, con el objetivo de presionar al presidente Vladimir Putin.

En este contexto, se ha abierto una puja entre esos oligarcas y Moscú, que se agudizó el miércoles con un mensaje de Putin en video, en el que se lo ve nervioso y agitado como pocas veces antes, y se refiere a ellos como “escoria y traidores”.

Allí, les advierte que el pueblo ruso “los escupirá como un mosquito que accidentalmente voló a sus bocas”.

En un grandilocuente discurso televisado y grabado desde el Kremlin después de casi tres semanas de la invasión a Ucrania, Putin advirtió que Occidente usaría a “aquellos que ganan su dinero aquí, pero viven allá” como una “quinta columna” para “dividir nuestra sociedad”.

Foto del lunes del multimillonario ruso Roman Abramovich en un salón VIP del aeropuerto de Estambul antes de viajar a Israel. Mar 14, 2022 (REUTERS/Stringer)

“No juzgo para nada a aquellos que tienen un chalet privado en Miami, o en la Riviera Francesa, los que no pueden prescindir del foie gras, de las ostras o de las llamadas libertades de género. Pero el problema aquí no es ese, sino que mucha de esa gente, por naturaleza, está mentalmente allá, y no aquí, con el pueblo ruso, ni con Rusia”, afirmó el mandatario.

Y añadió: “Occidente intentará apostar por la llamada quinta columna, por los traidores para dividir nuestra sociedad, para provocar la confrontación civil para lograr su objetivo. Y ese objetivo es la destrucción de Rusia”.

Las declaraciones del presidente, con tono amenazante, contradicen sin embargo a las del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien había lamentado las sanciones y las había calificado de “bandolerismo estatal” la retención y el bloqueo de sus cuentas bancarias, bienes e inmuebles.

Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

“Lo que Occidente está haciendo de manera colectiva contra ellos no puede llamarse de otra forma que bandolerismo estatal”, dijo Peskov, para quien estas medidas muestran “el colapso del santo concepto de la propiedad privada” y “los peligros de hacer negocios allí”.

El miércoles, Estados Unidos celebró una reunión con aliados europeos y representantes de otros países socios, en el marco del grupo de trabajo formado para iniciar acciones legales que castiguen a los oligarcas rusos y quienes violen las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el fiscal general, Merrick Garland, se reunieron virtualmente con representantes de Australia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y la Comisión Europea, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

01-06-2017 El oligarca ruso Oleg Deripaska. POLITICA Europa Press/Contacto/Igor Russak

“Nuestras sanciones, restricciones comerciales y otras medidas ya han impuesto costos significativos a Rusia, sus líderes y todos aquellos que permitieron la invasión no provocada de (el líder ruso Vladimir) Putin a Ucrania”, sostuvo Yellen en la nota.

Garland aseguró que Estados Unidos “ya está trabajando con nuestros socios internacionales para congelar y confiscar propiedades pertenecientes a oligarcas rusos sancionados en todo el mundo”.

Y destacó los “éxitos notables” alcanzados en la confiscación de yates de lujo propiedad de magnates rusos.

“En las últimas tres semanas, información provista por las autoridades estadounidenses y socios extranjeros han contribuido a la inmovilización de múltiples embarcaciones controladas por individuos o entidades sancionadas”, dijo el Tesoro. “En total, se estima que estas embarcaciones valen cientos de millones de dólares”.

