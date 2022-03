Joe Biden anunció el envío de armas antiaéreas de mayor alcance a Ucrania: “Esta puede ser una batalla larga y difícil”

Joe Biden firmó el nuevo proyecto de asistencia militar a Ucrania (REUTERS/Tom Brenner)

Joe Biden anunció este miércoles el envío de armas antiaéreas de “mayor alcance” y drones norteamericanos a Ucrania, durante la conferencia que brindó para hacer oficial el aumento de 1.000 millones de dólares en asistencia militar a Kiev.

El dinero, aprobado mientras las fuerzas rusas se acercan a la asediada capital ucraniana, Kiev, incluye 200 millones de dólares asignados durante el fin de semana y 800 millones de dólares en nuevos fondos de un paquete de ayuda aprobado la semana pasada por el Congreso. Estas cifras están incluidas en el paquete de gasto que firmó este martes Biden y que incluye 13.600 millones de dólares en ayuda humanitaria y militar para Ucrania y el este de Europa, a raíz de la invasión rusa.

“Se trata de transferencias directas de equipos de nuestro Departamento de Defensa a los militares ucranianos para ayudarles en su lucha contra esta invasión”, dijo Biden, que también anunció la ayuda estadounidense para que Ucrania adquiera “sistemas antiaéreos adicionales de mayor alcance”.

El presidente norteamericano destacó que la asistencia que está brindando Washington “no tiene precedentes” y reiteró que su país “está comprometido” en colaborar con el gobierno de Volodimir Zelensky ante la invasión rusa.

“Esta puede ser una batalla larga y difícil, pero el pueblo norteamericano está firme en su respaldo al pueblo de Ucrania” , advirtió. Y agregó: “Estamos decididos a que Ucrania no sea una victoria para Putin”.

Estados Unidos refuerza la asistencia militar a Ucrania (REUTERS/Roman Baluk)

Asimismo, Biden adelantó que tanto Estados Unidos como sus aliados respaldarán la economía ucraniana frente a la gran devastación y crisis humanitaria provocada por las tropas de Putin.

“Putin ha causado una desolación devastadora en Ucrania (...) Esto es una atrocidad”, repudió.

Desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, Estados Unidos ha donado 2.000 millones en ayuda militar y humanitaria a Ucrania.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya han suministrado a Ucrania unos 600 misiles Stinger y unos 2.600 Javelin, indicó a la agencia EFE un funcionario de la Casa Blanca. Estados Unidos tiene esos misiles en Europa y, en los últimos días, los ha estado enviando a Ucrania por tierra desde los países vecinos de Polonia y Rumanía.

El anuncio de Biden se produjo el mismo día en que el presidente Zelensky habló de forma virtual ante el Congreso norteamericano y agradeció a la administración Biden por la ayuda proporcionada para hacer frente a los ataques de Rusia.

El presidente de Ucrania dio un conmovedor discurso y fue ovacionado

El mandatario ucraniano alabó a su par estadounidense, a quien calificó como “líder de su gran nación” y le deseó que se convierta en el “líder del mundo”. “Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”, afirmó.

“La paz en un país ya no depende sólo de ti y de tu gente. Depende de los que están a tu lado, de los que son fuertes. Fuerte no significa débil. Fuerte es valiente y está dispuesto a luchar por la vida de sus ciudadanos y de los ciudadanos del mundo. Por los derechos humanos, por la libertad, por el derecho a vivir decentemente y a morir cuando te llegue la hora, y no cuando lo quiera otro, tu vecino”, expresó Zelensky.

Seguir leyendo: