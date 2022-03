Bennett busca mediar entre Moscú y Kiev pero advirtió que “la posibilidad no es alta”

El primer ministro israelí Naftali Bennett asiste a una reunión del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén el 6 de marzo de 2022. REUTERS/Ronen Zvulun

El primer ministro israelí, Nafatí Bennett, mantuvo su ofrecimiento de mediar entre Ucrania y Rusia aunque reconoció que “la posibilidad no es alta”.

“Incluso si las posibilidades no son altas, una vez que haya una pequeña apertura, y tengamos acceso a todos los lados y la capacidad, veo que es nuestro deber moral realizar todos los intentos”, declaró al inicio de la reunión semanal con su Gabinete de Gobierno, recién llegado de su viaje relámpago a Moscú y Berlín.

Su oficina informó hoy de una nueva conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la tercera en 24 horas.

“Regresé hace unas horas de Moscú y Berlín. Fui allí para ayudar en el diálogo entre todas las partes, por supuesto con la bendición y el estímulo de todos los jugadores” , explicó hoy el jefe del Ejecutivo israelí.

Bennett mantuvo ayer sábado un encuentro en Moscú de tres horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras lo que viajó a Alemania para otra reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, en medio de los intentos por poner fin a las hostilidades. Las gestiones generaron sorpresa ya que el premier viajó en pleno shabat, día de descanso judío.

Ayer, tras la reunión con Putin, Bennett viajó a Berlín para analizar el encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz. También habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con el francés Emmanuel Macron

Scholz estuvo el pasado día 2 de marzo en Jerusalén, donde ambos mandatarios analizaron la situación en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia.

“La situación sobre el terreno no es buena, el sufrimiento humano es grande y puede ser mucho mayor, si las cosas continúan en la trayectoria actual”, alertó Bennett y aseguró que seguirá “ayudando según lo solicitado”.

Ucrania ha apostado abiertamente por la mediación de Israel, que mantiene buenas relaciones con las dos naciones.

Bennett ha insistido en que la posición de Israel es “mesurada y responsable” y es de los pocos países del mundo que hoy tiene comunicación directa tanto con el Kremlin como con Kiev.

“Naturalmente, no puedo entrar en detalles”, reconoció hoy Bennett sobre la intensa actividad diplomática que ha asumido en los últimos días.

Israel cree que está en una posición ideal para ofrecer sus servicios de mediación: es probablemente el único país con buenos vínculos y canales de comunicación abiertos tanto con Moscú como con Kiev. Además de tener más de un millón de ciudadanos israelíes nacidos en Rusia o Ucrania, Israel cuenta con muchos altos funcionarios y asesores que entienden bien los problemas de la región. Uno de ellos es el ministro de Construcción y Vivienda, Zeev Elkin, que ha servido de traductor en pasadas reuniones entre Putin y los primeros ministros israelíes, y que nació en Jarkov, la ciudad actualmente sometida a un intenso bombardeo ruso. Elkin, que aún tiene familia viviendo allí, viajó con Bennett a Moscú.

Anshel Pfeffer, en su columna del diario israelí Haartez, aseguró que para que haya algún tipo de mediación, ambas partes en conflicto deben estar abiertas a algún tipo de acuerdo. “Todo lo que ha dicho y hecho Putin en los últimos 10 días ha dejado claro que no se detendrá ante nada menos que la desmembración de Ucrania y su desmantelamiento como nación independiente”, recuerda.

Y advirtió: “Putin no está dispuesto a que Ucrania viva de forma pacífica e independiente en las fronteras de Rusia… Es poco probable que Bennett haya hecho ceder a Vladimir Putin”.

En la misma línea se expresó el redactor jefe del diario digital The Times of Israel, que destacó en un editorial que el primer ministro ha puesto a Israel “en el centro de la escena internacional”, pero se preguntó hasta qué punto “podrá contribuir de una manera u otra a limitar la actividad militar rusa”. “Putin no parece ser un hombre de pactos. ¿Logrará el primer ministro de Israel cambiar esto?”, añadió.

“Todo dependerá de las intenciones de Putin. Antes de la guerra, hizo caso omiso de Emmanuel Macron. Pero Rusia ahora se encuentra en una posición diferente y quizás intenta encontrar una salida”, explicó a la AFP Michael Oren, ex embajador de Israel en Estados Unidos.

