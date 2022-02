Miles de ucranianos salieron a las calles de Kiev contra la amenaza de una invasión rusa: “Debemos unirnos y luchar”

Marcha de la Unidad en Kiev, contra la amenaza de una invasión rusa 0 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Más de 5.000 personas, según observadores, se sumaron este sábado en Kiev a la Marcha por la Unidad para expresar su disposición a resistir a una eventual agresión rusa en momentos en que Moscú podría lanzar un ataque.

Dividida por un conflicto de ocho años que se ha cobrado más de 14.000 vidas en el este separatista respaldado por Moscú, Ucrania ahora enfrenta la amenaza de una invasión por parte de Rusia. El Kremlin ha reunido a más de 100.000 soldados alrededor de su vecino occidental, organizando ejercicios militares en Bielorrusia y ejercicios navales en el Mar Negro.

Unas 5.000 personas participan de la Marcha de la Unidad, en Kiev, contra la amenaza de invasión de Moscú (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La manifestación arrancó del céntrico parque Tarás Shevchenko hasta el monumento a los caídos durante las protestas del Maidán.

En la marcha, que transcurrió sin incidentes, se pudo ver a decenas de personas con banderas ucranianas y carteles de “Fuera de Crimea, fuera del Donbás, ocupante moscovita”, “Gloria a Ucrania, gloria a los héroes”, “Crimea es Ucrania”, entre otros.

Gente participa en la Marcha de la Unidad, una procesión para demostrar el espíritu patriótico de los ucranianos en medio de las crecientes tensiones con Rusia, en Kiev, Ucrania, el 12 de febrero de 2022 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Al frente de la comitiva los manifestantes desplegaron una pancarta que decía “Los ucranianos resistirán”.

“El pánico es inútil. Debemos unirnos y luchar por la independencia”, dijo la estudiante Maria Shcherbenko, expresando un sentimiento similar al expresado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky más temprano ese día.

"Los ucranianos resistirán", uno de los carteles de la Marcha de la Unidad en Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Además, muchos portaban las banderas rojiblancas de la oposición bielorrusa, en rechazo al régimen del presidente Alexandr Lukashenko, que celebra en estos momentos maniobras militares ruso-bielorrusas en Bielorrusia, también cerca de Ucrania.

“Queremos demostrar que los ucranianos no tienen miedo de las amenazas de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, que no aceptan sus ultimátum y que resistirán sea cual sea la situación”, dijo por su parte el coordinador del Movimiento Resistencia, Andriy Leus.

"#DiNoaPutin", dice una de las pancartas de la manifestación del sábado en Kiev contra la amenaza rusa (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Una de las asistentes, Anna Fedkun, reconoció su nerviosismo desde que hace ocho años Rusia lanzó su “agresión” y ahora con una nueva amenaza rusa ese sentimiento se ha intensificado.

“Es muy difícil sentarse en casa con esta ansiedad. Por eso he venido para ver a toda esta gente y saber que no estoy sola para superar los nervios y demostrar al mundo que no nos vamos a rendir”,declaró.

Marcha de la Unidad, en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La marcha, en cuya organización participaron partidos de diversas filiaciones políticas como los opositores Hacha Democrática o Movimiento de Resistencia a la Capitulación, destacó por su llamado a la unidad y la defensa del país al margen de colores políticos.

Aunque Rusia ha declarado que no tiene intenciones de invadir Ucrania y que la concentración de tropas en su propio territorio es un asunto de soberanía que no afecta a nadie, Ucrania y Occidente se toman en serio la posibilidad de un ataque ruso.

Miles de personas participaron el sábado de la Marcha de la Unidad, en Kiev, Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El reciente anuncio de EEUU sobre la proximidad de un ataque ruso, que podría suceder el próximo 16 de febrero, y la retirada de parte del personal diplomático de una serie de embajadas, han incrementado las tensiones pese a los llamados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que niega la inminencia de la guerra.

Incluso Kiev ha preparado un plan para evacuar a los tres millones de residentes de la capital.

Con información de AFP, EFE y EuropaPress

