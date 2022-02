El periplo de una cantante británica decidida a casarse con un fantasma

La cantante Brocarde, de 38 años, dice que está busando un lugar para casarse con el fantasma Edwardo

Una cantante británica está teniendo problemas para casarse con un fantasma pues dice que en los lugares donde intenta realizar la boda la han amenazado con exorcismos.

Brocarde tiene 38 años, es cantante y compositora de Oxfordshire (Inglaterra) y en un artículo de The Mirror le contó al medio británico su periplo para casarse con su pareja “Edwardo”, el fantasma de un soldado victoriano.

Según la mujer, se conoció con su amado muerto el año pasado después de que él apareciera por primera vez en su casa. Ahora, dice la mujer, están preparados para casarse, pese a los problemas que ha representado encontrar el lugar correcto para la boda.

“Edwardo y yo estamos discutiendo sobre la fecha de la boda”, dijo Brocarde. “Quiero una boda de verano, pero él odia el calor y en secreto me encantaría hacer que se derrita, pero desaparece con bastante frecuencia tal como está”, agregó.

Dice que durante semanas no consiguieron nada con esas características, por lo que ahora el plan es “diseñar una tabla Ouija de fechas de boda para ver cual nos atrae a ambos”.

Brocarde dice que su pareja “se ha convertido en un completo groomzilla”, pues todos los días crece su lista de demandas. “Edwardo siempre ha tenido una naturaleza temperamental, pero las nupcias parecen estar sacando lo peor de él”, afirma.

En noviembre del año pasado Edwardo le pidió matrimonio dejándole un anillo en la almohada

La pareja se comunica a través de métodos únicos, con el fantasma enviando mensajes crípticos en la ducha.

“Edwardo todavía deja mensajes subliminales en la ducha y muestra sus emociones enviando sensaciones frías y calientes a través de mi cuerpo. Sea lo que sea lo que necesito preguntarle, él encuentra una manera de comunicarse”, dice la cantante.

Brocarde es consciente de que su relación no se encuentra entre los cánones de lo “normal” para la mayoría de la gente, pero replica: “¿quién quiere lo normal?”.

Más allá de ponerse de acuerdo en los detalles, es muy difícil para un ser humano casarse con un fantasma, y la pareja dice que ha sido rechazada en las iglesias porque creen que su romance es una blasfemia.

“Nos han expulsado de algunas iglesias y ya nos han amenazado con exorcismo, quiero una gran boda blanca, pero mucha gente simplemente no puede ver la visión”, dice Brocarde.

Según ella, Edwardo ha hecho algunas apariciones, pero la deja con una sensación abrumadora de que no se siente cómodo en las iglesias, “es demasiado arriesgado par a él”

Ella afirma haber tenido discusiones “fascinantes” sobre religión y lo paranormal con sacerdotes, pero cree que la igle sia no puede respaldar públicamente tales creencias.Agregó: “Me niego a considerar cualquiera de las reglas y límites típicos, ya que este no es un romance típico.

“Apliqué una mentalidad de DIY a todo, incluso diseñé mi propio vestido de novia, que rinde homenaje a la época victoriana. Edwardo ha insistido en que le haga un traje victoriano de tres piezas y he jugado con algunas ideas, pero al final, simplemente no puedo verlo. Prefiero que me sorprenda y saque un traje de luto de su viejo guardarropa”.

La lista de invitados también es difícil de precisar, ya que muchos de los amigos de Edwardo ya no están vivos y su padrino está “atrapado en el infierno” por dirigir un fumadero de opio, le dijo literalmente la cantante al medio británico.

La pareja también está invitando a algunas celebridades, incluidos los fantasmas de Marilyn Monroe, Elvis y The Bard.

La mujer dice que se comunica con su amado a través de sensaciones de calor y frio y usando instrumentos esotéricos como la tabla Ouija

“William Shakespeare sería bien recibido, sobre todo si está leyendo un soneto, siempre que no represente Hamlet. En mi día especial, no tengo cuatro horas libres para el drama de otra persona”, dice Brocarde.

La lista de invitados de la lista A de Brocarde también incluye al rey Enrique VIII y Johnny Cash.

Edwardo le propuso matrimonio a la cantante en noviembre de 2021, cuando ella afirma haber encontrado un anillo de diamantes en su almohada después de que la pareja tuvo una pelea.

Tomó la misteriosa pieza de joyería como una propuesta romántica y le dijo ‘sí’ a su amante espiritual.

Desde entonces están planeando la boda y la cantante le ha dedicado varias canciones a su amado, sobre todo una especial que le hizo para Halloween.

