La doble vida de la multimillonaria Heather Morgan, la mayor lavadora de bitcoins de la historia que triunfaba en las redes como la rapera Razzlekhan

Video de la canción Wall Street Crocodile de Razzlekhan

Una mujer acusada de lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas junto con su esposo tenía una doble vida como la autoproclamada “rapera obscena” llamada Razzlekhan.

Heather Morgan fue arrestada junto con su esposo, Ilya Lichtenstein, en Manhattan el martes por su presunta participación en el lavado de bitcoins robados en un hackeo de 2016 del cambio de moneda virtual Bitfinex. No están acusados de participar en el hackeo en sí, pero enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y defraudar a los Estados Unidos.

Sin embargo, el alter ego de la cripto estafadora está opacando la notoriedad de sus delitos pues la prensa internacional ha sacado a la luz los numerosos videos con los que la mujer de 31 años promocionaba su carrera artística como rapera.

Sus publicaciones en redes sociales muestran un estilo de vida aparentemente lujoso y entre otras cosas se denomina como una “ganadora de dinero ruda”. En ellas hay un extenso catálogo de videos de rap, inspirado por la filosofía del DIY (Hazlo tú mismo, por sus siglas en inglés) y llamándose así misma la “Martha Stewart turca” o la " Reina de los Waffles de Corea “.

La rapera está acusada junto con su esposo conocido como "Dutch" de lavar miles de millones de dólares en criptomonedas.

En su sitio web, Morgan se llama a sí misma Razzlekhan o “Versace Bedouin... la rapera obscena con más dinamismo que Genghis Khan”.

“Soy una verdadera tomadora de riesgos/una pirata que se sube a la corriente/soy una gran generadora de dinero”, rapea en un video en el que se refiere a sí misma como el “cocodrilo de Wall Street”.

“Llegué muy lejos pero no sé adónde me dirijo/ Seguir las reglas a ciegas es para tontos”, dice, girando en Wall Street con gafas de sol, una bufanda con estampado de leopardo y una chaqueta dorada brillante.

Morgan, de 31 años, fue arrestada junto con su esposo, Ilya Lichtenstein, de 34, en Manhattan el martes.

La pareja está acusada de conspirar para lavar 119.754 bitcoins robados después de que un hacker irrumpiera en Bitfinex e iniciara más de 2000 transacciones no autorizadas. Funcionarios del departamento de justicia dijeron que las transacciones en ese momento estaban valoradas en $71 millones de dólares en bitcoin, pero con el aumento en el valor de la moneda , ahora está valorada en más de $4.500 millones de dólares.

Los fiscales afirman que la pareja trató de lavar dinero a través de una red de casas de cambio o afirmó que el dinero representaba pagos a la startup de Morgan, dijo el departamento. Los fiscales dijeron el martes que las ganancias ilegales se gastaron en cosas que van desde oro y fichas no fungibles (NFT) hasta “cosas absolutamente mundanas como comprar una tarjeta de regalo de Walmart por $500 dólares”.

En una audiencia de fianza el viernes, un abogado defensor calificó los cargos de “poco” y exagerados. “No creo que descubran que se han lavado miles de millones de dólares”, dijo.

Razzlekhan y The "Dutch" fueron bautizados por el internet como los Bonny y Clyde de las criptomonedas.

Sin embargo, gracias a su presencia omnipresente en las redes sociales, desde su arresto han surgido detalles sobre Heather Morgan, de California, y Ilya Lichtenstein, un doble ciudadano de Estados Unidos y Rusia originario de Illinois, que también es conocido con el apodo de “Dutch” (Holandés”).

“Su arte a menudo se parece a algo entre un viaje con ácido y una deliciosa pesadilla”, escribió Morgan sobre sí misma en su sitio web, Razzlekhan.com. “Definitivamente no es para los débiles de corazón o que se ofenden fácilmente”.

“A Razz le gusta empujar los límites de aquello con lo que la gente se siente cómoda”, dijo. “Su estilo a menudo ha sido descrito como ‘comedia de terror sexy’”.

Las publicaciones en las redes sociales promocionan un estilo de vida lujoso. Un video muestra un vistazo de un apartamento de lujo en Manhattan con una vista clara del cielo y otros edificios. En una publicación de Facebook de octubre, Morgan insinuó que quería comprar una pintura de la casa de subastas de Sotheby’s.

Cuando no estaba haciendo videos de rap o publicando fotos de sus obras de arte o de su gato bengalí en Facebook, Morgan era colaboradora de las publicaciones financieras Forbes and Inc.

La pareja fue arrestada el martes por su participación en el lavado de cientos de ciptomonedas robadas en un hackeo de 2016.

Un artículo de junio de 2020 que escribió para Forbes se tituló: “Los expertos comparten consejos para proteger su negocio de los ciberdelincuentes”.

Más discreto en línea, Lichtenstein se describió a sí mismo en LinkedIn como un “emprendedor tecnológico, codificador e inversor” y fundador de varias empresas tecnológicas.

En una publicación de Facebook, recordó cómo le propuso matrimonio a Morgan: “¡Mi mejor amiga y la mujer de mis sueños!” Se trataba de lo que Lichtenstein llamó una “campaña de marketing multicanal extraña y creativa” en la que puso carteles de Razzlekhan en la ciudad de Nueva York y su rostro en una valla publicitaria de Times Square.

En un video de YouTube, Morgan dijo: “También he estado en bancarrota y sin hogar varias veces... El dinero va y viene. A veces lo tienes, a veces no”.

“Es muy agradable cuando lo tienes, pero nada en esta vida es seguro”, afirmó. “En este momento, básicamente estoy viviendo mi vida ideal”.

