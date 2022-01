Nueva provocación de Rusia: realizará maniobras dentro de la Zona Económica Exclusiva de Irlanda, que emitió una enérgica protesta

El crucero de misiles guiados Moscú navega en el Mar Negro (Reuters/archivo)

Rusia tiene previsto realizar maniobras militares cerca de la costa de Irlanda, algo que el ministro irlandés de Exteriores, Simon Coveney describió este lunes como “no bien recibido” en medio de crecientes tensiones e incertidumbre sobre si Moscú planea invadir Ucrania.

Coveney dijo a la prensa que estaba previsto que los ejercicios se hicieran a 240 kilómetros (150 millas) de la costa suroriental irlandesa, en aguas internacionales pero también dentro de la zona económica exclusiva irlandesa.

“No tenemos la capacidad de impedir que esto ocurra, pero desde luego he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que no es bien recibido”, dijo Coveney en Bruselas a su llegada para reuniones con sus colegas de la UE centradas en Rusia y Ucrania.

El ministro reconoció que Rusia puede organizar maniobras en aguas internacionales, “pero el hecho de que decidan hacerlo en las fronteras occidentales (...) de la UE, cerca de la costa irlandesa, es algo que en nuestra opinión simplemente no sea bien recibido y no deseado ahora mismo, especialmente en las próximas semanas”.

“Este no es el momento de aumentar la actividad militar y la tensión en el contexto de lo que está ocurriendo con y en Ucrania”, afirmó.

Los países occidentales acusan a Rusia de desplegar tanques, artillería y unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania para preparar un ataque. Moscú también ha iniciado numerosas maniobras militares en varios frentes, aunque asegura que son de defensa.

La semana pasada, Rusia, Irán y China iniciaron ejercicios navales y aéreos en el Océano Índico con el escenario simulado de la liberación de buques atacados por piratas.

Buques de guerra en los ejercicios navales de Rusia, Irán China (WANA/Reuters)

Además, en territorio ruso se ha desplegado otra ola de maniobras a gran escala. La nota precisa que los buques y aviones rusos se ejercitarán tanto en las aguas territoriales como en las internacionales, y también se llevarán a cabo maniobras separadas desde el mar Mediterráneo al del Norte y Ojotsk, al Océano Pacífico y la parte nororiental del Atlántico.

El próximo mes están previstas maniobras conjuntas ruso-bielorrusas que comenzarán el 10 de febrero y acabarán el día 20.

Las autoridades ucranianas han dicho que Moscú podría utilizar el territorio bielorruso para una posible invasión desde varios frentes.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso responde: “Los simulacros están destinados a practicar la acción de la Armada y la Fuerza Aérea para proteger los intereses nacionales rusos en los océanos del mundo y para contrarrestar las amenazas militares a la Federación Rusa”.

Respuesta de la OTAN

La alianza de defensa OTAN dijo este lunes que está poniendo fuerzas adicionales en estado de alerta y enviando más barcos y aviones de combate a Europa del Este mientras Rusia continúa con su acumulación de tropas cerca de Ucrania.

Dijo que está reforzando su presencia “disuasoria” en la zona del Mar Báltico. Varios miembros de la organización militar de 30 países han ofrecido tropas y equipos.

Dinamarca enviará una fragata al Mar Báltico y desplegará aviones de guerra F-16 en Lituania. España está enviando barcos para unirse a la fuerza marítima permanente de la OTAN y está considerando enviar aviones de combate a Bulgaria. Francia está dispuesta a enviar tropas a Bulgaria, dijo la OTAN.

“La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los Aliados, incluso reforzando la parte oriental de la Alianza. Siempre responderemos a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, incluso mediante el refuerzo de nuestra defensa colectiva”, dijo el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado.

(Con información de AP y AFP)

SEGUIR LEYENDO: