El implacable análisis de una congresista de EEUU sobre el conflicto Rusia-Ucrania: “Putin fabricó esta crisis”

La congresista Elissa Slotkin (EFE)

“Putin fabricó esta crisis”, escribió en un duro hilo de Twitter la congresista estadounidense Elissa Slotkin, miembro de la Cámara de Representantes de EEUU, en referencia a la crisis en la frontera con Ucrania.

Durante su análisis, la congresista del 8º Distrito Congresional de Michigan dijo que recibió el jueves por la mañana un informe del Departamento de Defensa -del que ella fue subsecretaria interina, además de desempeñarse como analista de la CIA- sobre la situación en Ucrania y, sin entrar en detalles clasificados, afirmó: “Fue inquietante”.

“A pesar de que Putin ha fabricado toda esta crisis, el mundo está atento a la respuesta de Estados Unidos. Si Rusia puede simplemente invadir, sin costos significativos, ¿qué le dice eso a largo plazo a China o a cualquier otro agresor que pueda poner a prueba el temple de Washington?”, continuó.

Nadie quiere la guerra con Rusia, aseguró la congresista demócrata. “Pero tiene que haber serias consecuencias si una nación planea invadir a otra. Los costos deben incluir sanciones punzantes contra Putin y sus compinches más cercanos, pero eso no es suficiente”.

Joe Biden y Elissa Slotkin (REUTERS/Jonathan Ernst)

”Necesitamos apoyar la lucha del pueblo ucraniano contra las fuerzas rusas y permitirles imponer costos militares, mientras nos aseguramos de que podamos reabastecer a los ucranianos en caso de conflicto. No tengo problemas con el pueblo ruso, pero si su líder va a precipitar una agresión no provocada e invadir a un vecino, ellos también deberían sentir el pellizco”, agregó Slotkin.

Y finalizó: “Los oligarcas rusos que apoyan a Putin no deberían poder pasar los fines de semana de compras en Mónaco y París, y la Administración debería ir más allá y señalar nuestra preparación para imponer costos más profundos para disuadir la invasión”.

“Si hacen lo que son capaces de hacer, será un desastre para ellos”, aseguró ayer Joe Biden durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“No hay común entendimiento entre Putin y yo”, aclaró con respecto a sus últimas conversaciones. También advirtió de “grandes” pérdidas humanas para Rusia si invade Ucrania. “Pagarán un precio alto a corto, mediano y largo plazo. Creo que se arrepentirá si lo hace”.

“No hay común entendimiento entre Putin y yo”, aclaró Biden ( REUTERS)

Pero aclaró que no cree que Putin quiere “una guerra a gran escala”. “Es un individuo informado, y creo que está evaluando y todavía no ha tomado una decisión”. “Las dos cosas que Putin dijo que quiere garantías de mí es que Ucrania nunca sea parte de la OTAN y que no habrá armas estratégicas estacionadas en Ucrania”, resaltó.

Biden no tiene previsto responder a otra invasión rusa de Ucrania enviando tropas de combate. Pero podría decantarse por una serie de opciones militares menos dramáticas pero aún arriesgadas, incluyendo el apoyo a una resistencia ucraniana posterior a la invasión.

La razón para no participar directamente en una guerra entre Rusia y Ucrania es sencilla: Estados Unidos no tiene ninguna obligación en virtud de un tratado con Kiev y un conflicto con Moscú sería una gran apuesta, dado su potencial de expandirse a Europa, desestabilizar la región y agravarse hasta un punto donde se podría producir un intercambio nuclear.

Pero hacer muy poco también tiene sus riesgos. Podría sugerir tolerancia hacia futuros movimientos rusos contra otros países del este de Europa, como los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- aunque estos, como miembros de la OTAN, tienen garantías de seguridad de Washington y del resto de la alianza.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien está esta semana en Europa para reunirse con autoridades ucranianas, consultar a los aliados de la OTAN y reunirse el viernes con su homólogo ruso, ha asegurado “un inquebrantable compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”. Pero no ha definido públicamente los límites de ese compromiso.

