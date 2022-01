Naftali Bennett dijo que Israel no estará obligado a aceptar un eventual acuerdo nuclear con Irán

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, el pasado domingo en Jerusalén. EFE/EPA/Tsafrir Abayov / POOL

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo hoy que Israel no estará obligado a un eventual nuevo acuerdo nuclear con Irán, que negocian estos días en Viena potencias internacionales, y advirtió de que mantendrá libertad de acción.

”Israel no está obligado a lo que se escriba en los acuerdos si se firman. Israel mantendrá una libertad de acción ilimitada y sin restricciones, en todas partes y en todo momento”, manifestó hoy Bennett ante el comité parlamentario de Asuntos Exteriores y Defensa.

”Ciertamente estamos preocupados. Es importante para mí decir aquí clara e inequívocamente: Israel no es parte de los acuerdos”, remarcó el jefe de Gobierno en la línea de los sucesivos ejecutivos israelíes opuestos al pacto con el país persa.

Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos mantienen negociaciones indirectas para tratar de recuperar el acuerdo de 2015, en punto muerto desde la salida en 2018 de Washington.

Imagen de archivo del negociador jefe de la delegación iraní en las conversaciones de Viena, Ali Bagheri Kani. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

El acuerdo se firmó en 2015 para limitar el programa nuclear iraní, sin embargo el entonces presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), decidió retirarse e imponer nuevas sanciones a Teherán, posición aplaudida por Israel.

La República Islámica, como respuesta, ha ido incumpliendo el acuerdo hasta situarse a pocas semanas o meses de poder hacerse con suficiente uranio enriquecido de alta pureza para fabricar una bomba atómica, según analistas y servicios de inteligencia.

Esta octava ronda de las negociaciones se reanudó en la capital austriaca el 3 de enero, tras un paréntesis de tres días durante las fiestas de fin de año.

LA RESPUESTA DE IRÁN

Irán descartó este lunes la posibilidad de un acuerdo nuclear temporal mientras se negocia uno permanente para salvar el acuerdo de 2015, en punto muerto tras la salida de Washington del mismo y la posterior violación de Teherán de sus compromisos.

REUTERS/Leonhard Foeger

”Irán busca un acuerdo duradero y creíble, cualquier acuerdo que no cumpla estos requisitos no está en nuestra agenda”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzade, en su rueda de prensa semanal.

El diplomático explicó que Teherán “necesita asegurarse de que el retorno de Estados Unidos (al acuerdo) se realice con garantías y con el levantamiento de las sanciones” que pesan sobre el país persa.

”Esto no se consigue con un acuerdo temporal”, sostuvo Jatibzade.

El portavoz indicó que se han producido avances en Viena. ”Hemos discutido el levantamiento de las sanciones, su verificación, la obtención de garantías y la cuestión nuclear”, dijo Jatibzade.

Misiles del tipo utilizado durante el ataque de represalia de Irán contra la base militar estadounidense Ayn al-Asad en 2020 se ven en exhibición en el Imam Khomeini Grand Mosalla en Teherán, Irán, el 7 de enero de 2022. Majid Asgaripour / WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El objetivo de las negociaciones en curso es que EE. UU. regrese al pacto y que Irán vuelva a cumplirlo plenamente.

(con información de EFE)

