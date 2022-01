Detuvieron en Miami a uno de los principales sospechosos del asesinato del presidente de Haití

Mario Antonio Palacios Palacios, ex militar colombiano buscado por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse

Uno de los principales sospechosos del asesinato del ex presidente haitiano Jovenel Moise ha sido detenido este martes en la ciudad estadounidense de Miami por agentes de Seguridad Nacional a su llegada desde Panamá.

Está previsto que el hombre, que se encuentra bajo custodia y ha sido identificado como Mario Palacios Palacios, conocido como ‘Floro’, tenga que presentarse en el juzgado esta tarde. Se trata de la primera persona en ser imputada por el crimen de Moise, según informaciones del diario The Miami Herald.

La Policía Federal (FBI) y los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional han presentado los cargos de conspiración para suministrar material de apoyo para asesinar a un líder extranjero y conspiración para secuestrar y matar a un líder extranjero.

Actualmente hay en Haití 39 sospechosos bajo custodia, entre los que se encuentran cuatro agentes de Policía. No obstante, ninguno de ellos ha sido imputado. Otro sospechoso falleció a causa del coronavirus cuando se encontraba bajo custodia.

Se desconoce por el momento cómo Palacios ha logrado trasladarse de Panamá a Estados Unidos. El sospechoso había sido detenido en Jamaica por violar las leyes migratorias y estaba a punto de ser deportado a Colombia, su país natal.

El asesinado presidente haitiano Jovenel Moise, en una fotografía de archivo (EFE/Jean Marc Herve Abelard)

La Policía haitiana considera que es uno de los responsables del asesinato de Moise, que tuvo lugar el 7 de julio, y que se encontraba entre los 26 colombianos y dos haitianos que irrumpieron en la residencia del presidente en mitad de la noche.

El asesinato, hace seis meses, del presidente haitiano en su residencia privada amplificó la profunda crisis política en la que el país caribeño está inmerso desde hace años.

Aunque varios haitianos, dos estadounidenses y unos 15 colombianos presuntamente implicados en el asesinato de Moïse fueron encarcelados en la prisión de Puerto Príncipe desde el verano, la investigación sobre el magnicidio no parecía avanzar, hasta que se dio la noticia de esta imputación.

“No me pienso entregar tampoco y si me toca tirarme al mar, me tiro”

Mario Palacios Palacios es un ex militar que había escapado de la escena del crimen, detenido en Jamaica en el mes de octubre luego de que la Policía Nacional de Haití publicara en julio un anuncio de su búsqueda y captura.

Imagen de archivo de una manifestación pidiendo justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moise frente a un tribunal de Puerto Príncipe, Haití (REUTERS/Ralph Tedy Erol)

“Quiero decir la verdad, contar la verdad de todo lo que pasó. Yo ando prófugo de la justicia acá (en Haití) porque acá no hay garantías de nada. Acá la Policía es torcida toda. Acá no hay nada. Esto es tierra de nadie. Entonces me he salvado por mi color de piel, he estado escondiéndome en algunos sitios todo el día, no duermo casi, estoy muy preocupado por mi vida. No me pienso entregar tampoco y si me toca tirarme al mar, me tiro”, dijo a la Revista Semana poco antes de ser capturado.

La Policía Nacional de Haití publicó en julio un anuncio de búsqueda y captura contra Palacios, pues de acuerdo a datos de la investigación, Palacios había entrado a la residencia de Moise al momento del magnicidio y huyó. Sin embargo, este negó haber sido parte del crimen.

“No sé quién lo mató. Lo digo de corazón por mi familia, por mis hijos. No sé quién lo mató porque cuando yo llegué a esa habitación ya estaban los comandos Yepes y el señor Romero”, había dicho el ex militar.

(Con información de Europa Press)

