Alemania prometió una rebaja de 30.000 millones de euros en impuestos

El ministrod e Finanzas de Alemania, Christian Lindner (REUTERS/Sarah Meyssonier)

El ministro alemán de Finanzas, el liberal Christian Lindner, prometió en una entrevista a la edición dominical del diario Bild rebajas fiscales de más de 30.000 millones de euros. “En esta legislatura reduciremos la carga de las personas y de la pequeñas y medianas empresas en notablemente más de 30.000 millones de euros”, aseguró.

Así, por ejemplo, las contribuciones a los planes de pensiones serán deducibles de impuestos en su totalidad y se eliminará del precio de la electricidad el recargo para financiar las energías renovables, dijo el líder del Partido Liberal (FDP).

Al mismo tiempo anunció una normativa fiscal que tenga en cuenta los problemas que han tenido que afrontar las empresas y negocios durante la pandemia y que “creará o ampliará una serie de medidas de ayuda”. Lindner propone, por ejemplo, que las pérdidas registradas en 2022 y 2023 puedan compensarse con los beneficios de años anteriores, porque “nadie debería verse en la ruina por las deudas fiscales contraídas durante la pandemia” .

Por otro parte, llamó al resto de ministros del nuevo gobierno liderado por el sociademócrata Olaf Scholz a la austeridad y subrayó que “los márgenes de maniobra en 2022 son apretados”. “Ya he oído llamados a una subida de impuestos. Puedo decir aquí que con el FDP no habrá un aumento de impuestos”, aseguró, y precisó que, por contra, ha pedido al resto de ministros que establezcan prioridades y evalúen los gastos efectuados hasta el momento.

Agregó que a partir de 2023 debería cumplirse de nuevo con el “freno de la deuda” y que “por lo tanto, sólo se puede repartir el bienestar alcanzado con anterioridad”. Tras la pandemia hay que regresar a unas finanzas públicas sólidas, dijo, y añadió que limitar el endeudamiento es un principio que Alemania debe defender también en Europa, al tiempo que apeló a la responsabilidad hacia las nuevas generaciones.

El canciller alemán, Olaf Scholz, mantiene una reunión virtual con los primeros ministros de los estados federales de Alemania (Reuters)

Lindner se propone reducir los gastos estatales de dudosa necesidad. A modo de ejemplo, exigió ya el abandono de la construcción prevista de una oficina gubernamental representativa en el aeropuerto de Berlín BER, de un costo presupuestado de 50 millones de euros . “No considero necesario un nuevo edificio representativo para invitados y visitas oficiales y espero que el Ministerio de Relaciones Exteriores cambie su opinión anterior sobre este asunto”, declaró. Lindner sugiere que el edificio de transición anterior siga siendo utilizado de forma permanente: “Un cambio de planes sería una señal de que tenemos cuidado con el dinero de los contribuyentes”.

Con este anuncio, el ministro da varios pasos más allá del acuerdo de coalición que su partido ha firmado con socialdemócratas y verdes, que recogía la intención de no elevar los impuestos pero no decía nada acerca de rebajas fiscales, de modo que consiguió dejar en tablas la discusión interna sobre materia fiscal. “Ya antes de las elecciones dije que nuestra propuesta de rebajar impuestos no tiene que realizarse de inmediato. Lo decisivo es que después de una década en que la carga fiscal y la burocracia han aumentado haya ahora un cambio de paradigma y entremos en alivios y reducción de la burocracia”, aseguró.

Según detalla ABC, para afrontar los costos de la reactivación económica y devolver la deuda pública al redil constitucional, al mismo tiempo que lleva a cabo una significativa rebaja fiscal, Lindner se propone completar el fondo de transformación y clima utilizando autorizaciones de crédito que en realidad estaban destinadas a combatir la pandemia pero que ya no son necesarias. El gobierno federal asumió una deuda total de 240.000 millones de euros en 2021, pero solo se consumieron 180.000 millones, lo que libera 60.000 millones de préstamos en reserva.

Con información de EFE

