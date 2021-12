El régimen de Irán amenazó con “responder de manera decisiva ante cualquier movimiento hostil”

El presidente iraní Ebrahim Raisi en un discurso ante el Parlamento este domingo en Teherán.EFE/EPA/STRINGER

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, defendió este sábado las maniobras de los Guardianes de la Revolución y advirtió que cualquier movimiento hostil contra su país obtendrá una respuesta decisiva por parte de las Fuerzas Armadas de Irán.

“Cualquier movimiento hostil de los enemigos enfrentará una respuesta integral y decisiva de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y cambiará significativamente las ecuaciones estratégicas”, advirtió Raisi en un mensaje que emitió en la web oficial de la presidencia, para saludar por la Navidad.

Raisi calificó esas maniobras, que comenzaron el pasado lunes y continuaron hasta el viernes, “como signo de la voluntad y capacidad de la República Islámica para defender los intereses y la seguridad de la nación iraní”.

El ejercicio militar de los Guardianes de la Revolución iraní fue condenado el viernes por el Gobierno del Reino Unido por el “uso de misiles balísticos” en su último día de prueba.

Un misil es lanzado durante un ejercicio conjunto llamado "Gran Profeta 17", en el suroeste de Irán, el 24 de diciembre de 2021. Imagen tomada el 24 de diciembre de 2021. Saeed Sajjadi/Fars News/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico informó en un comunicado de que el ensayo supone una “clara ruptura” de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Esa cláusula indica que Teherán no puede “llevar a cabo ninguna actividad relacionada con misiles balísticos diseñados para ser capaces de portar armas nucleares”, lo que incluye lanzamientos utilizando tecnología de misiles balísticos”, señaló el Foreign Office.

En respuesta, el Ministerio iraní de Exteriores criticó la postura “intervencionista” del Reino Unido sobre sus actividades militares y destacó que Irán actúa de acuerdo a las leyes y regulaciones internacionales.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Saíd Jatibzade, en un comunicado publicado en la web oficial de su correspondiente Ministerio, indicó que “la República Islámica de Irán no solicita permiso a nadie para su programa defensivo y ni lo negocia”.

“Irán no ha diseñado sus misiles con fines nucleares porque no tenía y no tiene planes de usar la energía nuclear militarmente”, aseguró Jatibzade.

Misiles durante un ejercicio conjunto denominado "Gran Profeta 17", en el suroeste de Irán, el 24 de diciembre de 2021. Imagen tomada el 24 de diciembre de 2021. Saeed Sajjadi/Fars News/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Jatibzade dijo asimismo que “los británicos saben mejor que nadie que el programa de misiles de Irán no tiene nada que ver con la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y sus disposiciones” y dijo que es el Reino Unido el que prácticamente viola las disposiciones de dicha resolución mediante una “interpretación arbitraria”.

El viernes, el jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Hosein Salamí, dijo que ese reciente ejercicio militar tuvo “un serio mensaje y una clara advertencia a las autoridades del régimen sionista (en referencia a Israel) para que tengan cuidado con sus posibles errores y equivocaciones”.

Está previsto que las negociaciones para intentar salvar el acuerdo de 2015 por el que Irán se comprometió a limitar sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones continúen en Viena el lunes.

El secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Enrique Mora, y el negociador nuclear jefe de Irán, Ali Bagheri Kani, y las delegaciones esperan el inicio de una reunión de la Comisión Conjunta del JCPOA en Viena, Austria, el 17 de diciembre de 2021. Delegación de la UE en Viena/EEAS/Handout via REUTERS

“Las conversaciones en Viena se retomarán el lunes 27 de diciembre”, ha señalado Enrique Mora, “número dos” del Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea a través de su cuenta en la red social Twitter. Así, ha dicho que la comisión conjunta del acuerdo nuclear “se reunirá para discutir y definir el camino hacia adelante”.

Mora ha hecho hincapié en que “es importante aumentar el ritmo sobre los asuntos pendientes clave y avanzar, trabajando de cerca con Estados Unidos”. “Bienvenidos a la octava ronda”, dijo el “número dos” del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

(Con información de EFE y Europa Press)

