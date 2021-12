El avance de Ómicron en Reino Unido se transformó en una advertencia para los Estados Unidos

Las personas reciben una dosis de refuerzo dentro de un centro de vacunación instalado en el campo de fútbol del Chelsea, Stamford Bridge en Londres, Gran Bretaña, 18 de diciembre de 2021. (REUTERS/David Klein)

Los casos de coronavirus están aumentando en Londres, ya que la variante Ómicron ha sustituido oficialmente a la Delta, lo que ya se ha transformado en una señal de alarma para algunas partes de Estados Unidos , según informó Axios. El portal adelanta que la relación entre muertes y casos será menor que en la primavera de 2020, simplemente porque muchos estadounidenses están vacunados o ya se han infectado, pero aún así alerta que no se conoce con totalidad la gravedad de la nueva cepa.

Nueva York y Washington D.C. informaron ayer de cifras récord de casos, y no hay razón para pensar que hayan alcanzado el máximo todavía. “Casi hemos alcanzado a Londres, y hoy y ayer fueron tan altos que probablemente ya estemos allí”, dijo a Axios el concejal de Nueva York Mark Levine. “Omicron se extendió antes allí, pero eso significa que podemos ver un número de casos aún mayor”. “No hay duda de que nos esperan probablemente seis semanas difíciles”, añadió.

La variante ómicron, de hecho, ya ha sido detectada en 89 países, y los casos de COVID-19 relacionados con esta mutación se están duplicando entre 1,5 y 3 días en lugares con contagios comunitarios y no solamente por infecciones adquiridas en el extranjero, informó el sábado la Organización Mundial de la Salud.

La “ventaja sustancial de crecimiento” de ómicron sobre la variante delta significa que es probable que pronto supere a la delta como la forma dominante del virus en países donde la nueva variante se está propagando localmente, agregó la agencia de salud de la ONU.

La OMS señaló que la ómicron se está propagando rápidamente incluso en países con altas tasas de vacunación o donde una proporción significativa de la población se ha recuperado de COVID-19.

No está claro todavía si el rápido crecimiento de los casos de ómicron se debe a que la variante evade la inmunidad existente, es inherentemente más transmisible que las variantes anteriores, o una combinación de ambas, advirtió la OMS.

Según detalla Axios, Los nuevos datos sudafricanos muestran que las muertes en todos los grupos de edad entre los pacientes hospitalizados fueron dos tercios menores en la oleada de Omicron que en las oleadas anteriores. La mayoría de las hospitalizaciones en Sudáfrica se produjeron entre personas no vacunadas, pero más del 70% de la población de las regiones más afectadas por la variante ya ha tenido COVID. Además, aproximadamente el 30% de la población del país ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

Aunque es mucho más probable que Omicron provoque reinfecciones que otras variantes, los expertos esperan que las personas que se han recuperado del virus sigan teniendo una mayor protección contra la enfermedad grave que las que no se han infectado.

Pero según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, no hay datos suficientes sobre la cuestión de la gravedad. “No hay ninguna señal que apoye una diferencia en la virulencia intrínseca del virus Omicron en comparación con el Delta”, según la evaluación de riesgos actualizada.

Esto significa que si no estás vacunado y no has sido infectado, definitivamente no estás libre de Omicron . También sugiere que las personas vulnerables que no han recibido vacunas de refuerzo o que se han infectado previamente y no se han vacunado también corren el riesgo de sufrir casos graves.

Preocupación en Londres

El alcalde de Londres, Sadiq Khan (REUTERS/David Klein)

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo estar “muy preocupado” por la propagación de la variante ómicron del coronavirus, dominante en la capital británica, puso en marcha un procedimiento de alerta para una respuesta coordinada de los servicios públicos. En todo el Reino Unido, el sábado se registraron 90.418 nuevos casos de covid-19, un ligero retroceso con respecto al día anterior (más de 93.000) y después de tres días consecutivos de nuevos récords diarios.

“El aumento del número de casos de la variante ómicron en nuestra capital es motivo de gran preocupación”, indicó el laborista electo en un comunicado, anunciando que declaró por segunda vez desde el comienzo de la pandemia un “incidente grave”.

Este procedimiento ya se había iniciado el 8 de enero de 2021, cuando los hospitales londinenses estaban amenazados de colapsar.

“La variante ómicron se ha convertido rápidamente en dominante con un número de casos que no deja de aumentar, al igual que el número de pacientes en nuestros hospitales”, agregó Sadiq Khan, llamando a todos los londinenses a vacunarse.

Según el municipio de Londres, la ciudad ha registrado 65.525 nuevos casos de coronavirus en los últimos siete días, de los cuales 26.418 en las últimas 24 horas. Muchos servicios públicos, como los hospitales de bomberos o la policía, se enfrentan a carencias de personal debido a las ausencias causadas por el virus.

