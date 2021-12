Un estudio en Sudáfrica determinó que la variante Ómicron provoca más infecciones, pero con menor riesgo de vida

Vacunación con Pfizer en Johannesburgo, Sudáfrica (Reuters)

Un importante estudio en Sudáfrica concluyó que el riesgo de reinfección durante la cuarta oleada de COVID en el país es mayor que en las anteriores y que el riesgo de hospitalización entre los adultos contagiados es un 29% menor que durante la primera ola , a principios del año pasado.

Los niños parecían tener un 20% más de riesgo de ingreso hospitalario con complicaciones durante la cuarta oleada que durante la primera, a pesar de una incidencia absoluta muy baja.

Discovery Health, responsable del estudio y mayor administrador de seguros médicos privados de Sudáfrica, advirtió que los resultados deben considerarse preliminares.

También determinó que dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech parecen haber proporcionado un 70% de protección contra la hospitalización por COVID en Sudáfrica en las últimas semanas, según demostró el estudio en condiciones reales sobre el impacto potencial de Ómicron, en un momento en que el país lucha contra un pico de infecciones relacionadas con la nueva variante.

El estudio de Discovery se basó en más de 211.000 resultados positivos de pruebas de COVID-19 entre el 15 de noviembre y el 7 de diciembre, de los cuales unos 78.000 se atribuyeron a Ómicron.

Los 78.000 resultados no son casos confirmados de Ómicron, lo que significa que el estudio no puede extraer conclusiones terminantes sobre la variante calificada de “preocupante” por la Organización Mundial de la Salud. No obstante, los científicos sudafricanos han confirmado hasta el momento unas 550 secuencias de Ómicron, y la variante representa el 78% de las secuencias de noviembre, más que la variante delta, hasta ahora dominante.

Basándose en el análisis de los equipos de investigación clínica y actuarial de Discovery, y en colaboración con el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, el estudio en condiciones reales calculó que dos dosis de Pfizer-BioNTech ofrecían un 70% de protección contra la hospitalización durante el reciente aumento de casos y un 33% de protección contra la infección.

Un trabajador sanitario asiste a una paciente en Johannesburgo (Reuters)

Según el estudio, esto representa un descenso del 80% de protección contra la infección. A su vez, la eficacia previa reportada contra la variante Delta contra las hospitalizaciones era de más de 90%.

Sudáfrica está utilizando las vacunas de Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson en su campaña de inmunización COVID-19, con más de 20 millones de dosis de Pfizer administradas hasta ahora.

Glenda Gray, presidenta del SAMRC, dijo que era importante que la vacuna de Pfizer-BioNTech pareciera ofrecer una buena protección contra la enfermedad grave y la hospitalización.

Sudáfrica alertó al mundo de la existencia de Ómicron a finales del mes pasado, desatando la alarma de que podría causar otro aumento de las infecciones a nivel mundial, y llevando a la imposición de restricciones de viaje en el sur de África. Desde entonces, los contagios diarios en Sudáfrica han aumentado a unos 20.000 en los últimos días.

(Con información de Reuters)

