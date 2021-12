La primera ministra de Escocia alertó sobre un “potencial tsunami de infecciones” en el país por la variante Ómicron del coronavirus

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, en el Parlamento escocés en Edimburgo, Escocia, Gran Bretaña, 9 de diciembre de 2021. Jeff J Mitchell/Pool vía REUTERS

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, alertó este viernes sobre un “potencial tsunami de infecciones” con la variante Ómicron del coronavirus, que se está extendiendo rápidamente.

Sturgeon dijo que la nueva cepa se “desbordará” entre la población y advirtió que el número reproductivo de la enfermedad infecciosa, o R, podría superar el 2.

“Nos enfrentamos a una nueva cepa, a un reto renovado y muy severo frente a la variante Ómicron”, afirmó la primera ministra, de acuerdo a la cadena británica Sky News.

“Para ser francos, debido a la transmisibilidad mucho mayor y más rápida de esta nueva variante, podemos estar enfrentándonos, de hecho, a un posible tsunami de infecciones”, agregó.

Según Sturgeon, es probable que Ómicron se convierta en la variante dominante de coronavirus en Escocia en “días”.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, recibe una vacuna de refuerzo contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, el 4 de diciembre de 2021. REUTERS/Russell Cheyne/Pool

“Ahora mismo está aumentando exponencialmente, de hecho lo que estamos viendo en los datos es quizás el crecimiento exponencial más rápido que hemos visto en esta pandemia hasta ahora”, precisó, según Sky News.

“Si esto continúa, y no tenemos ninguna razón, en este momento, para creer que no lo hará, Ómicron va a superar muy rápidamente a Delta como la cepa dominante en Escocia”, expresó, al tiempo que llamó a la población a vacunarse.

“Basándonos en los ensayos preliminares de laboratorio, las mejores pruebas sugieren que puede evadir hasta cierto punto la inmunidad conferida por la vacunación”, aseguró.

“Ahora bien, y quiero subrayar tres veces este punto, eso no significa que las vacunas no nos ayuden significativamente: ser menos eficaces no es lo mismo, ni de lejos, que las vacunas sean ineficaces, y las dosis de refuerzo, en particular, ayudarán a mantener un mayor nivel de eficacia de las vacunas”, finalizó.

