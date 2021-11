Moderna evalúa el hipotético desarrollo de una vacuna contra la variante Ómicron del COVID-19 para 2022

Una persona recibe la vacuna contra el covid-19

La farmacéutica estadounidense Moderna, creadora de una de las vacunas más usadas contra el covid-19, situó este domingo el hipotético desarrollo de una nueva inyección adaptada a la variante Ómicron para principios de 2022.

“Si tenemos que crear una vacuna completamente nueva, eso será a principios de 2022″, aseguró en una entrevista en la cadena BBC el jefe médico de Moderna, Paul Burton.

Burton también apuntó en el programa de Andrew Marr en la televisión británica que la farmacéutica tiene a cientos de personas trabajando en esta nueva cepa desde el jueves y explicó que en las próximas semanas prevén haber podido determinar la efectividad de la vacuna ya existente contra ómicron.

Desde que la nueva variante fue identificada a mediados de la semana pasada, los principales fabricantes de vacunas contra el covid-19 en occidente, entre ellos los estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, empezaron a probar la efectividad de sus productos contra esta cepa.

Pfizer y su socio alemán BioNTech emitieron un comunicado el viernes en que explicaron que sus laboratorios ya están analizando esta variante para determinar si su vacuna (una de las más usadas en EEUU y en países europeos) podría necesitar algún tipo de “ajuste”.

El logo de Pfizer

Por su parte, Moderna alertó de que las mutaciones observadas en la variante son “preocupantes” y explicó que probará varias dosis de refuerzo de su vacuna para ver cuál es la reacción.

Johnson & Johnson, que comercializa su vacuna en Europa bajo el nombre de su subsidiaria Janssen, apuntó que ya está probando la efectividad de su producto “contra la nueva variante de rápida propagación que se identificó en el Sur de África”.

También la estadounidense Novavax y la británica AstraZeneca dijeron estar analizando el efecto de sus vacunas contra esta nueva variante.

El responsable de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo este domingo que los estadounidenses deben estar preparados para la propagación de la nueva variante del COVID-19, Ómicron, pero todavía es pronto para decir qué medidas se necesitan, incluyendo posibles confinamientos.

Estados Unidos debe hacer lo que sea necesario ante los posibles casos de la variante, pero es “demasiado pronto para decir” si necesitamos nuevos confinamientos o restricciones, dijo Fauci a ABC News.

El asesor jefe del Gobierno estadounidense para cuestiones médicas, Anthony Fauci

“Como he dicho varias veces, hay que prepararse para el peor escenario. Hay que estar preparado para hacer cualquier cosa y todo”, añadió. Sobre un posible confinamiento, indicó que deberá esperar a nuevas informaciones para tomar decisiones basadas en la ciencia y las evidencias.

La nueva variante ómicron, descubierta por primera vez en Sudáfrica y anunciada en los últimos días, se ha detectado en un número cada vez mayor de países.

Fauci, en una entrevista con NBC News el sábado, dijo que era posible que ya esté en Estados Unidos, aunque no se ha confirmado ningún caso. “No me sorprendería que esté aquí y no la hayamos detectado todavía. Cuando tiene un virus que se transmite con tanta facilidad y ya hay casos en otros países a consecuencia de los viajes, casi invariablemente terminará llegando a todas partes”, explicó.

A los viajeros, el especialista recomendó estar vacunados y usar mascarillas en espacios cerrados para evitar los contagios. Además, consideró que un cierre de fronteras no aseguraría que con ello se impida el ingreso de la variante al país.

(Con información de EFE)

