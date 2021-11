Las supuestas fotos de la tenista Peng Shuai publicadas en redes sociales en medio de la preocupación por su desaparición

Unas supuestas imágenes de la tenista Peng Shuai publicadas en las redes sociales por un periodista afiliado al régimen chino levantaron este sábado nuevas sospechas sobre el paradero de la jugadora.

Se trata de las primeras imágenes que aparecen de la tenista desde que comenzó a crecer la preocupación por su desaparición hace más de dos semanas, si bien es imposible determinar cuándo y dónde fueron tomadas las fotografías.

En las imágenes, retuiteadas por el periodista Shen Shiwei de la cadena estatal CGTN, se puede ver a la tenista rodeada de peluches deseando un “feliz fin de semana” a través de la red social Wechat.

La WTA, que reclamó “pruebas comprobables” de que la jugadora está a salvo, todavía no se ha pronunciado sobre estas imágenes.

Las primeras imágenes que aparecen de la tenista desde que comenzó a crecer la preocupación por su desaparición

La ex número uno del mundo en dobles se encuentra desaparecida desde que el pasado 2 de noviembre acusara al ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli de abusar sexualmente de ella.

También la ATP, a través de su presidente Andrea Gaudenzi, señaló el viernes que la seguridad de la tenista es la prioridad ahora mismo y que es “vital” que haya algún contacto directo con ella.

Anteriormente, la cadena de televisión CGTN remitió otro supuesto comunicado de la tenista en la que negaba los abusos y aseguraba que estaba bien.

Las imágenes fueron retuiteadas por el periodista Shen Shiwei de la cadena estatal CGTN

Tanto la WTA como otras organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU han puesto en duda la veracidad de ese comunicado.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Zhao Lijian afirmó el viernes que no sabía “nada” del caso y que, de cualquier forma, “no es un asunto diplomático”.

Peng Shuai, una de las estrellas deportivas más importantes de su país, acusó públicamente el pasado 2 de noviembre a el ex viceprimer ministro de obligarla a tener relaciones sexuales, en una publicación en redes sociales que fue eliminada posteriormente. Desde entonces permanece desaparecida. Según una captura de pantalla de su cuenta verificada en Weibo, Peng declaró que Zhang -quien se convirtió en miembro del Comité Permanente del Politburó- la forzó a tener relaciones sexuales y luego tuvieron una relación consensuada intermitente.

La ex número uno del mundo en dobles se encuentra desaparecida desde que el pasado 2 de noviembre

En el post publicado por la víctima -que parece una carta abierta dirigida a Zhang-, Peng alega una relación intermitente que duró al menos 10 años. La mujer dice que abrió su corazón a Zhang, que ahora tiene 75 años. “¿Por qué tuviste que volver a mí, me llevaste a tu casa para obligarme a tener sexo contigo? Sí, no tenía ninguna prueba, y era sencillamente imposible tenerla”, escribió. “No podría describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante. Cada día actuaba, ¿qué persona es la verdadera yo?”.

Peng lideró en 2012 el ránking mundial de dobles y ganó Wimbledon y Roland Garros, lo que la llevó a la cúspide del tenis en su país.

(Con información de EFE)

SEGUIR LEYENDO: