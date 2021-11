China guarda silencio tras la desaparición de la estrella del tenis que acusó a un poderoso político de abuso sexual

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) pidió el domingo que las afirmaciones de Peng sean “investigadas de manera completa, justa, transparente y sin censura” (Foto: REUTERS)

China guardó silencio el lunes por la creciente preocupación por la estrella del tenis Peng Shuai, de quien no se ha sabido nada desde que acusó a un poderoso político de agresión sexual, la primera vez que el movimiento #MeToo golpea en los escalones más altos del gobernante Partido Comunista.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) pidió el domingo que las afirmaciones de Peng sean “investigadas de manera completa, justa, transparente y sin censura”, y jugadores actuales y anteriores, incluido el número uno del mundo masculino Novak Djokovic, han expresado su temor por la seguridad de la ex jugadora de Wimbledon y campeona del Abierto de Francia en dobles.

Cuando se le pidió que respondiera a las crecientes preguntas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo: “No he oído hablar del tema que planteó”. Agregó que “esta no es una cuestión diplomática” y no hizo más comentarios sobre la suerte de la ex jugadora de dobles número uno del mundo.

Los detalles de las acusaciones reportadas por Peng, hechas a principios de este mes de que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la había agredido sexualmente, permanecen borradas de Internet de China. Las búsquedas de sus nombres en portales clave vuelven vacías.

Shuai Peng en el Australian Open (Foto: REUTERS)

Las búsquedas de su cuenta en la plataforma Weibo, similar a Twitter de China, tampoco arrojaron resultados, aunque todavía se podía acceder a la cuenta a través de un enlace web directo.

En su declaración, el presidente de la WTA, Steve Simon, dijo que los eventos relacionados con Peng eran “de profunda preocupación” y pidió que sus afirmaciones sean “tratadas con la mayor seriedad”. “Nuestra prioridad absoluta e inquebrantable es la salud y la seguridad de nuestros jugadores. Estamos hablando para que se pueda hacer justicia”, dijo el comunicado.

Por otra parte, Simon le dijo al New York Times: “Hemos recibido confirmación de varias fuentes, incluida la Asociación China de Tenis, de que está a salvo y bajo ninguna amenaza física”.

“Impactante”

El número uno de los hombres, Djokovic, hablando después de su partido de las Finales ATP Tour contra Casper Ruud el lunes, describió la situación como “terrible”. “Honestamente, es impactante que esté desaparecida”, dijo el serbio. “Más aún, es alguien a quien he visto en la gira de años anteriores bastantes veces”.

Chris Evert, la 18 veces ganadora de Grand Slam, se convirtió el domingo en la jugadora actual o ex jugadora de más alto perfil en unirse a las expresiones de preocupación

“No hay mucho más que decir que esperar que ella esté bien. Puedo imaginar cómo se siente su familia, ya sabes, que ella está desaparecida”.

Chris Evert, la 18 veces ganadora de Grand Slam, se convirtió el domingo en la jugadora actual o ex jugadora de más alto perfil en unirse a las expresiones de preocupación en las redes sociales que han dado lugar al hashtag de Twitter #WhereIsPengShuai.

Evert calificó la situación de “muy inquietante”. “Conozco a Peng desde que tenía 14 años; todos deberíamos estar preocupados; esto es serio; ¿dónde está? ¿Está a salvo? Cualquier información sería apreciada”, tuiteó Evert.

A principios de este mes, Peng, de 35 años, escribió en las redes sociales que Zhang, que tiene más de setenta años, la “obligó” a tener relaciones sexuales y dijo que tenían una relación intermitente que duró varios años.

La publicación de Weibo pareció haber sido eliminada rápidamente y la agencia AFP no pudo verificar la autenticidad de las capturas de pantalla que contienen la acusación o fundamentar las afirmaciones hechas en ellas.

La ATP, presidida por Andrea Gaudenzi, expresó su cercanía a la jugadora china Peng Shuai

Los censores en línea de China se movieron rápidamente para borrar la evidencia de las acusaciones reportadas y desde entonces no se ha sabido nada de Peng.

La ATP, presidida por Andrea Gaudenzi, expresó su cercanía a la jugadora china y pidió una “investigación completa, clara y transparente” para que se garantice la seguridad de la tenista.

“No hay nada más importante para nosotros que la seguridad de nuestra comunidad. Estamos profundamente preocupados por la inseguridad que afecta la seguridad de la jugadora de WTA Peng Shuai. Nos da ánimo recibir mensajes de seguridad por parte de la WTA sobre el hecho de que la jugadora está bien y seguiremos controlando la situación”, afirmó Gaudenzi.

“Apoyamos completamente la petición de WTA por una investigación completa, clara y transparente sobre las denuncias por agresión sexual contra Peng Shuai”, agregó.

La institución señaló que los recientes acontecimientos en China relacionados con Peng Shuai son motivo de profunda preocupación y dejó claro que, como organización dedicada a las mujeres, está comprometida con los principios bajo los que fueron fundados: igualdad, oportunidad y respeto.

(Con información de AFP y EFE)

