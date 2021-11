El papa Francisco pidió a los líderes actuar “de inmediato, con valor y visión de futuro” tras la cumbre del clima

El papa Francisco en la basílica de San Pedro (Reuters)

El papa pidió este domingo a la comunidad internacional actuar “de inmediato, con valor y visión de futuro” sobre el cambio climático, horas después de que la COP26 finalizase con tímidos avances y tibas promesas de los países ricos respecto a la eliminación de los combustibles fósiles, pero sin grandes avances.

“El grito de los pobres, unido al de la Tierra, ha resonado en los últimos días en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático en la COP26 en Glasgow”, dijo Francisco al término del rezo del Angelus y tras recordar que este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres.

“Animo a todos los que tienen responsabilidades políticas y económicas a actuar de inmediato, con coraje y con visión de futuro”, agregó ante las decenas de personas reunidas en la plaza de San Pedro del Vaticano para escuchar sus palabras.

Sin hacer alusión directa al acuerdo que se ha fraguado por las posiciones cerradas de India, China y otras potencias, el Papa también lanzó un llamamiento “a todos a ejercitar la ciudadanía activa para el cuidado de la casa común”.

“Esperanza y dignidad a los débiles”

En otra parte del discurso, Francisco pidió “gestos concretos” y “ternura” para dar esperanza y dignidad a los más desfavorecidos, “víctimas de la injusticia y de la desigualdad de una sociedad del descarte”.

Además, rechazó a los “restauracionistas” que quieren “una Iglesia rígida”, durante la celebración en el Vaticano de la V Jornada Mundial de los Pobres.

Sin “gestos concretos de atención, justicia, solidaridad y cuidado de la casa común, los sufrimientos de los pobres no se podrán aliviar, la economía del descarte que los obliga a vivir en los márgenes no se podrá cambiar y sus esperanzas no podrán volver a florecer”, dijo en la homilía ante los 2.000 pobres e indigentes, así como voluntarios y miembros de organismos de asistencia.

Francisco había iniciado la Jornada de los Pobres, que incluye numerosas iniciativas para ayudar a los más débiles en todo el mundo, con un llamamiento en Twitter “a prestarles nuestra voz”, pero “también a ser sus amigos, a escucharlos, a comprenderlos”.

Las lecturas y la oración de los fieles fueron proclamadas por algunos pobres y al final de la celebración se distribuyó comida caliente a todos los participantes, como se ha hecho durante en días anteriores en varias Casas-Hogar de Roma, que acogen principalmente a mujeres y niños, donde también se han repartido productos sanitarios y para el cuidado personal.

Además, una camioneta equipada para realizar pruebas para evaluar la presencia del virus VHC (hepatitis C) y del virus VIH, estará presente hoy en la Plaza de San Pedro para quien quiera disponer de ese servicio.

