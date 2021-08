Los brutales crímenes de los talibanes antes de conquistar el poder en Afganistán que anticipan los horrores que podrían repetirse

El derecho internacional humanitario prohíbe las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y otros malos tratos a cualquier persona detenida, que son crímenes de guerra (Foto: REUTERS)

Las fuerzas talibanes en Afganistán están hace meses apuntando a conocidos críticos para atacar a pesar de afirmar que han ordenado a sus combatientes que actúen con moderación, según un informe de Human Rights Watch del mes de julio. En Kandahar, los talibanes han estado deteniendo y ejecutando a presuntos miembros del gobierno provincial y de las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, a sus familiares.

Entre los casos recientes, los talibanes ejecutaron a un popular comediante de Kandahari, Nazar Mohammad, conocido como Khasha Zwan, quien publicó en TikTok rutinas que incluían canciones y bromas. Según los informes, también había trabajado con la policía local. El 22 de julio de 2021, los combatientes talibanes secuestraron a Khasha Zwan de su casa en el sur de Kandahar, lo golpearon y luego le dispararon varias veces. Después de que apareciera en las redes sociales un video de dos hombres abofeteando y abusando de Khasha Zwan, los talibanes admitieron que dos de sus combatientes lo habían matado.

“Al parecer, las fuerzas de los talibanes ejecutaron a Khasha Zwan porque se burlaba de los líderes talibanes”, había dicho en el mes de julio Patricia Gossman, directora asociada para Asia de Human Rights Watch. “ Su asesinato y otros abusos recientes demuestran la voluntad de los comandantes talibanes de aplastar violentamente incluso las críticas u objeciones más dóciles”.

Los talibanes ejecutaron a un popular comediante de Kandahari, Nazar Mohammad, conocido como Khasha Zwan (Crédito: Farand Safi a través de Human Rights Watch)

Los activistas en Kandahar dijeron que en las aldeas que rodean la capital provincial, los comandantes talibanes han detenido a decenas de personas asociadas con el gobierno o la policía. En un caso, el 16 de julio, combatientes talibanes secuestraron a dos hombres cuyos hermanos habían trabajado con NDS 03, una fuerza de ataque respaldada por la CIA. Sus familiares dicen que no han sabido nada de los dos hombres desde entonces.

También a mediados de julio, según un informe de los medios, los combatientes talibanes detuvieron a Ahmadullah, un ex oficial de policía, en Spin Boldak. Su familia no ha sabido nada de él desde entonces. Su tío dijo que los talibanes habían enviado cartas diciendo que cualquier persona que hubiera trabajado con el gobierno o las fuerzas extranjeras no sufriría daños mientras informaran a los líderes talibanes y “admitieran su ‘crimen’”.

El derecho internacional humanitario prohíbe las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y otros malos tratos a cualquier persona detenida, que son crímenes de guerra. Es ilegal detener a civiles a menos que sea absolutamente necesario por imperativas razones de seguridad. Los ataques de represalia son una forma de castigo colectivo y también están prohibidos.

La brutalidad de la matanza aumentó en ese momento los temores de ataques de venganza (Foto: AP)

“Las fuerzas talibanes que avanzan no tienen un cheque en blanco para atacar brutalmente a sus críticos”, dijo Gossman. “Los líderes talibanes generalmente niegan los abusos, pero son sus combatientes los que llevan a cabo estos ataques y es su responsabilidad detener los asesinatos”.

Por el caso de Nazar Mohammad, los hombres fueron arrestados y serán juzgados, dijo Zabihullah Mujahid, el vocero talibán que reconoció la autoría por parte del grupo en el crimen. Afirmó que el cómico, de la parte sur de la provincia de Kandahar, también era miembro de la Policía Nacional Afgana y había estado implicado en la tortura y el asesinato de los talibanes. Mujahid dijo que los talibanes deberían haber arrestado al cómico y llevarlo ante un tribunal talibán, en lugar de matarlo.

La brutalidad de la matanza aumentó en ese momento los temores de ataques de venganza. También socavó las garantías de los talibanes de que las personas que trabajaban para el gobierno, las fuerzas armadas estadounidenses o las organizaciones estadounidenses no sufrirían ningún daño.

En una entrevista en julio con la agencia AP, el portavoz talibán Suhail Shaheen dijo que los comandantes del grupo tienen órdenes de no interferir con los civiles o imponer restricciones en las áreas recién capturadas (Foto: REUTERS)

Según los informes, los talibanes retienen a cientos de personas en las zonas que han invadido. Se han incendiado escuelas y han surgido informes sobre la imposición de restricciones a las mujeres similares a las impuestas cuando los insurgentes gobernaron Afganistán por última vez. En ese entonces, habían negado a las niñas el acceso a las escuelas y prohibido que las mujeres trabajaran.

En una entrevista en julio con AP, el portavoz talibán Suhail Shaheen dijo que los comandantes del grupo tienen órdenes de no interferir con los civiles o imponer restricciones en las áreas recién capturadas. Dijo que cuando surgen denuncias de irregularidades se investigan.

Sin embargo, Gossman dice que todas las partes han cometido asesinatos por venganza durante las décadas de guerra de Afganistán. “La guerra -los 43 años de ella- tiene una dinámica impulsada por la venganza. La venganza por agravios pasados, incluidas terribles atrocidades, cometidos por un bando u otro ha sido un factor de movilización para todas las diversas fuerzas armadas”.

(Con información de AP y Human Rights Watch)

